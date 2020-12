Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: καταγγελία στο 1520 για παρατυπίες στο “click away”

Τι είπε για τις εκτιμήσεις για το “άνοιγμα” της αγοράς, τις εταιρείες ταχυμεταφορών και τους εργαζόμενους σε τουρισμό – επισιτισμό.

«Όλοι τήρησαν τα μέτρα και λειτούργησε το click away με θετικό αποτέλεσμα για την αγορά, είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι το click away υιοθετήθηκε καθώς οι εταιρείες ταχυμεταφορών δεν μπορούσαν να κάνουν τις παραδόσεις προϊόντων που έχουν αγοράσει οι καταναλωτές και ότι έτσι προσέφερε κάποιον επιπλέον τζίρο στα μαγαζιά, που ήταν μεγαλύτερος για τις πιο οργανωμένες επιχειρήσεις.

Τόνισε ότι ακόμη δεν υπάρχουν εισηγήσεις για την λειτουργία της αγοράς, δεδομένου ότι τα ισχύοντα μέτρα λήγουν στις 7 Ιανουαρίου και οι ειδικοί θέλουν να προτείνουν τα επόμενα βήματα έχοντας διαθέσιμα τα τελευταία στοιχεία, εγγύτερα στην εν λόγω ημερομηνία.

Ο Νίκος Παπαθανάσης επεσήμανε ότι υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να κάνουν δεκτές άμεσα τις αλλαγές προϊόντων και τις επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση μη ικανοποίησης του πελάτη, καλώντας όσους καταναλωτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κάποια επιχείρηση να κάνουν καταγγελία στον τηλεφωνικό αριθμό 1520, προκειμένου να γίνουν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι.

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι γίνεται έλεγχος σε ότι αφορά τις εταιρείες ταχυμεταφορών, την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και τον όγκο παραγγελιών που έχουν αναλάβει και ότι θα επιβληθούν οι όποιες κυρώσεις προβλέπονται, σε περιπτώσεις παραβάσεων των σχετικών νόμων.

Αναφορικά με τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό και επισιτισμό και τις καθυστερήσεις που καταγγέλλονται για την ένταξη τους στον ΟΑΕΔ, ο Νίκος Παπαθανάσης είπε ότι το Υπουργείο Εργασίας «τρέχει» πολλά προγράμματα παράλληλα και προσπαθεί με πολλούς τρόπους να στηρίξει όσους έχουν πληγεί από την πανδημία.

Σε ότι αφορά την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων, ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι θα συνεχιστούν μέτρα, όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με πέμπτο και έκτο κύκλο. Παράλληλα, επανέλαβε την δέσμευση του Υπ. Οικονομικών ότι θα υπάρξουν προβλέψεις διευκόλυνσης για όλους, σε ότι αφορά την καταβολή των υποχρεώσεων που σωρεύονται στον καιρό της πανδημίας και του lockdown, καταλήγοντας ότι παράλληλα υπάρχουν σαφείς προβλέψεις για την προστασία των θέσεων εργασίας και την αποτροπή απολύσεων.