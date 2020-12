Κόσμος

Κορονοϊός: Σε 3ο lockdown το Ισραήλ

Για τρίτη φορά μπαίνει σε lockdown το Ισραήλ. Τα νούμερα και οι κριτικές.

Σε τρίτο lockdown μπήκε από την Κυριακή το Ισραήλ, με το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας να κλείνει λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού.

Το νέο lockdown θα έχει διάρκεια τριών εβδομάδων και κατά τη διάρκειά του θα διακοπούν οι δευτερεύουσες επιχειρήσεις, οι συναθροίσεις και οι μετακινήσεις των πολιτών από τα σπίτια τους, καθώς και η μετακίνησή τους.

Την ίδια ώρα, σχολεία και παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτά.

Το Ισραήλ έχει πάνω από 400.000 κρούσματα, από τον κορονοϊό, ενώ ο αριθμός των θανάτων ανέρχεται σε 3.222.

Αν και τα νέα κρούσματα είχαν μειωθεί, μετά τη χαλάρωση των μέτρων τις τελευταίες εβδομάδες, εκτοξεύτηκαν και πάλι.

Η κριτική στοχεύει στον Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου και την ομάδα διαχείρισης της κρίσης, που έφεραν ένα τρίτο κοστοβόρο lockdown στην οικονομία της χώρας.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου ηγείται της εμβολιαστικής καμπάνιας, την ώρα που το Ισραήλ έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά μολύνσεων ανά κάτοικο.

Το Ισραήλ έχει πληθυσμό 9 εκατομμύρια και έχουν ήδη εμβολιαστεί 280.000 πολίτες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.