Πολιτική

Κορονοϊός - Ζαριφόπουλος στον ΑΝΤ1: πως θα οριστούν τα ραντεβού για εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βήμα – βήμα η διαδικασία, τι θα κάνει το Κράτος και τι πρέπει να κάνει κάθε πολίτης.

Αρχικά πηγαίνει το Κράτος στους υγειονομικούς και τα γηροκομεία και στην συνέχεια θα προχωρήσουμε με την σειρά που έχει υποδειχθεί, ξεκινώντας από όσους είναι άνω των 85 ετών

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ότι το Κράτος γνωρίζει το ΑΜΚΑ όλων των πολιτών, όπου αποτυπώνεται η ηλικία κάθε πολίτη και από εκεί μπορούν να ομαδοποιηθούν κατηγορίες πολιτών.

Προσέθεσε ότι συνδυάζοντας την ηλικία με στοιχεία για την διεύθυνση του κάθε πολίτη που αναγράφεται στην φορολογική δήλωση και προσδιορίζεται ο τόπος όπου θα γίνει ο εμβολιασμός και ορίζεται το ραντεβού. Σε περίπτωση που έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση, θα ενημερωθεί κάθε πολίτης με sms για το ραντεβού του. Σε κάθε περίπτωση, καθένας θα μπορεί να βρίσκει το προκαθορισμένο ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας emvolio.gov.gr απευθείας ή μέσω του φαρμακείου της γειτονιάς τους ή μέσω του ΚΕΠ.

Όπως εξήγησε, το ίδιο θα ισχύσει και με την επόμενη ηλικιακή ομάδα προς εμβολιασμό, 70 ετών και πάνω.

Συμπλήρωσε σε ότι αφορά τις ευπαθείς ομάδες, ότι υπάρχουν μητρώα ασθενών πχ. για καρδιοπαθείς, μεταμοσχευμένους, πάσχοντες από ΧΑΠ κτλ. που θα αξιοποιηθούν για να εντοπιστούν όσοι πρέπει κατά προτεραιότητα να εμβολιαστούν. Τόνισε ότι το ίδιο θα ισχύσει και για όσους πάσχουν από άλλα νοσήματα, λέγοντας ότι ο εντοπισμός αυτών των πολιτών, θα γίνει μέσω των φαρμάκων που έχουν συνταγογραφηθεί σε καθέναν ανάλογα με την πάθηση του και συνοδεύονται από σχετικούς κωδικούς, μέσω ομαδοποίησης και ψηφιακής διασταύρωσης δεδομένων.

Επεσήμανε ακόμη ότι μπορούν οι πολίτες που πάσχουν πχ. από παχυσαρκία και τυχόν δεν έχουν περιληφθεί στην σχετική λίστα των προσώπων που πρέπει να εμβολιαστούν, θα μπορούν μέσω των γιατρών τους να αιτηθούν να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά του κορονοϊού.

Όπως είπε ο κ. Ζαριφόπουλος, από την στιγμή που θα οριστεί το ραντεβού, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον πολίτη και εκείνος να φροντίσει να μην το χάσει. Εάν δεν εξυπηρετεί τον πολίτη το ραντεβού που θα έχει οριστεί αυτομάτως, θα μπορεί είτε μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov,gr ή μέσω του φαρμακείου τους ή μέσω του ΚΕΠ να γίνει αλλαγή του ραντεβού.

Παράλληλα, έκανε έκκληση προς όλους να μην «χάνουν» τα ραντεβού, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των ευπαθών εμβολίων, τα οποία θα έχουν ήδη αποψυχθεί.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ότι θα δοθεί σχετική βεβαίωση σε όλους όσοι θα εμβολιαστούν.