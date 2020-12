Οικονομία

Πότε πληρώνονται τα 534 ευρώ και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ποια επιδόματα και παροχές θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Τι ακολουθεί τις πρώτες ημέρες του 2021.

Με την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων, στα οποία συγκαταλέγεται και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα το οποίο θα είναι διπλό, αναμένεται να «κλείσει» εντός της εβδομάδας, ο κύκλος των πληρωμών για το 2020. Όσο για το 2021, αυτό θα μπει με πληρωμές ειδικών αποζημιώσεων ύψους έως 534 ευρώ για τις αναστολές Δεκεμβρίου, αλλά και μέρους του Δώρου Χριστουγέννων από το κράτος.

Αναλυτικά, την Πέμπτη τελευταία ημέρα του χρόνου, αλλά και τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού (Α21, πρόκειται για την έκτη και τελευταία δόση του επιδόματος για το 2020)

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Στέγασης

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης, με στόχο την στήριξη των ασθενέστερων πολιτών, το συγκεκριμένο επίδομα για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 θα δοθεί στους δικαιούχους εις διπλούν.

Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων,

"Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982”

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τα έτη 2019 και 2020.

“Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019”

Συνεισφορά δημοσίου για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού” Ν. 4714/2020 (Πρόγραμμα Γέφυρα).

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι πληρωμές του έκτακτου επιδόματος των 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους. Η προθεσμία υποβολής του IBAN λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την διοίκηση του Οργανισμού ήδη, 94.000 (72%) από τους συνολικά 130.000 δικαιούχους έχουν υποβάλει ΙΒΑΝ. Προσοχή. Εάν οι δικαιούχοι δεν υποβάλλουν ΙΒΑΝ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, τα 400 ευρώ δεν θα καταβληθούν.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ή να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι, μέσω gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-anergous

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου -δηλαδή ξεπέρασαν 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας- κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου έως και την 25η Νοεμβρίου 2020, παρέμειναν εγγεγραμμένοι άνεργοι έως και τις 25 Νοεμβρίου και δεν έλαβαν την προηγούμενη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ.

Οι λογαριασμοί των δικαιούχων πιστώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή των 400 ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Εντός της εβδομάδας, αναμένεται εκτός απροόπτου να καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τα ποσά των επιστροφών που αντιστοιχούν στα πιστωτικά εκκαθαριστικά από την εκκαθάριση των εισφορών για το 2019.

Πληρωμές και τον Ιανουάριο

Τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου αναμένονται και οι πληρωμές των ειδικών αποζημιώσεων για τις αναστολές συμβάσεων Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες, οι αιτήσεις τόσο για τις κλειστές με κρατική εντολή, όσο και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, θα ολοκληρωθούν ταυτόχρονα, στις 31 Δεκεμβρίου. Συνεπώς, οι πληρωμές αναμένονται αμέσως μετά, ήτοι τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Για κάθε μέρα αναστολής ο εργαζόμενος δικαιούται 17,8 ευρώ.

Προσοχή: 0ι εργαζόμενοι των οποίων συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το παρελθόν δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν μισθώματα ή ΙΒΑΝ. Επίσης, δεν απαιτείται δήλωση ακόμη και όταν δεν είναι ο ίδιος εργοδότης που θέτει τη σύμβαση εργασίας σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Στην πράξη, αιτήσεις στο σύστημα «Εργάνη» οφείλουν να υποβάλλουν οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο. Να σημειωθεί ότι έως 31 Δεκεμβρίου οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν όχι μόνο αρχικές αιτήσεις αλλά και ορθές επαναλήψεις των αναστολών.

Εντός Ιανουαρίου, το αργότερο έως τις 31 του μήνα, θα καταβληθεί από το δημόσιο και το μέρος του Δώρου Χριστουγέννων για τους χιλιάδες εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις βρίσκονται σε αναστολή κατά τον Δεκέμβριο. Πρόκειται ουσιαστικά για το μέρος που αντιστοιχεί στο διάστημα 1η – 31 Δεκεμβρίου 2020.

Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται τέλος και η πληρωμή των 400 ευρώ σε επιστήμονες. Η σχετική διάταξη έχει ψηφιστεί και τα χρήματα θα δοθούν από τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας του ΟΑΕΔ. Ήδη το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε συζητήσεις με τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι με τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καταβληθεί η έκτακτη παροχή.

Πηγή: Euro2day.gr