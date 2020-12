Κόσμος

Νάσβιλ: Η στιγμή της έκρηξης και ο δράστης που ανατινάχθηκε (βίντεο)

Το μέγεθος της έκρηξης, που προκάλεσε καταστροφές, καταγράφηκε σε βίντεο. Το πρόσωπο του δράστη.

Η στιγμή της έκρηξης στο Νάβιλ καταγράφηκε σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αστυνομία.

Κατά την έκρηξη, που έγινε στο κέντρο της πόλης, το πρωί των Χριστουγέννων, τρία άτομα τραυματίστηκαν και δεκάδες κτήρια υπέστησαν ζημιές.

Πριν από την έκρηξη ακούστηκε ένα ηχογραφημένο μήνυμα, που προειδοποιούσε ότι θα εκραγεί βόμβα κι αυτό βοήθησε ώστε να απομακρυνθούν πολίτες από το σημείο, με τη βοήθεια της Αστυνομίας.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν ως δράστη τον 63χρονο Άντονι Κουίν Γουόρνερ, ο οποίος ανατινάχθηκε μαζί με το όχημα. Ο Γουόρνερ φέρεται να έδρασε μόνος του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του από στοιχεία που περισυνελλέγησαν από το σημείο της έκρηξης, μεταξύ των οποίων και το DNA του.

Τα κίνητρα του δράστη και άλλες λεπτομέρειες για αυτόν δεν έχουν γίνει γνωστά.