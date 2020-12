Κοινωνία

Μητροπολίτης Ιερόθεος στον ΑΝΤ1: με εμβολίασε ο... Θεούλης! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαμόγελα προκάλεσε η αποκάλυψη της Ιεράρχη για τον νοσηλευτή. Τι είπε για τον "πόλεμο" με την πανδημία”, τις αμφιβολίες πολλών για το εμβόλιο και την στάση της Εκκλησίας.