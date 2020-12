Κοινωνία

Μίνι καζίνο με δεκάδες παίκτες σε βίλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες και πρόστιμα για την παράνομη χαρτοπαιχτική λέσχη.

(φωτογραφία αρχείου)

Παραβιάζοντας κάθε μέτρο κατά της πανδημίας συγκεντρώθηκαν και έπαιζαν χαρτιά σε βίλα στο Ρέθυμνο 30 άτομα.

Το «χαρτί» είχε στηθεί σε βίλα στα Τρία Μοναστήρια και όταν έκαναν έφοδο οι αστυνομικοί, τους έπιασαν στα πράσα.

Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για διενέργεια παράνομου παιχνιδιού και παράβαση των μέτρων κατά της πανδημίας και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3000 ευρώ.

Από 300 πρόστιμο επιβλήθηκε σε καθέναν από τους συμμετέχοντες.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τα ευρήματα.

Πηγή: flashnews.gr