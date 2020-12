Αθλητικά

Η νέα ήττα των Μπακς και οι αιχμές του Αντετοκούνμπο

Μόνο μία νίκη έχουν τα "ελάφια" εως τωρα στο πρωτάθλημα. Ποιούς "κάρφωσε" εμμέσως ο greek freak.

Την δεύτερη ήττα του σε τρία ματς γνώρισε τα ξημερώματα το Μιλγουόκι που ηττήθηκε στη Νέα Υόρκη από τους Νικς με 130-110. Χαρακτηριστικό του αγώνα ότι οι Μπακς είχαν 7/38 τρίποντα (18,4%) ενώ οι Νικς σούταραν με ποσοστό 59,3% (16/27 τρίποντα).

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των Μπακς και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (8/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/13 βολές), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 32 λεπτά συμμετοχής. Καλός ήταν και ο Μίντλετον που είχε 22 πόντους (7/12 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5/5 βολές), 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Στην αναμέτρηση αγωνίστηκε για 5 λεπτά και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που δεν επιχείρησε σουτ και μάζεψε 2 ριμπάουντ.

Όσον αφορά στους νικητές, ο Τζούλιους Ραντλ ήταν εξαιρετικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (5/12 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 10/11 βολές), 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 μπλοκ σε 37 λεπτά συμμετοχής, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Έλφριντ Πέιτον με 27 πόντους (9/13 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο Αντετοκούνμπο μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε τα εξής:

«Πολλά από τα σουτ των Νικς ήταν ελεύθερα και πρέπει να τους παραδεχθούμε για την προσπάθειά τους. Έκαναν καλύτερη δουλειά. Εμείς πρέπει να παίξουμε καλύτερα, πρέπει να παίζουμε ο ένας για τον άλλο, να είμαστε σκληροί. Όσο το ματς προχωράει, πρέπει να βελτιωνόμαστε, αμυντικά πρώτα απ' όλα. Έβαλαν πολλά τρίποντα, προφανώς θα έπρεπε να τους έχουμε δυσκολέψει περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόσμος, για κάποιους είναι δύσκολο να σουτάρουν μπροστά σε 20.000 θεατές που αποδοκιμάζουν, για κάποιους είναι δύσκολο να παίζουν χωρίς θεατές. Το σίγουρο είναι πως όλοι παίζουμε με τα ίδια δεδομένα και τις ίδιες συνθήκες.

Εμείς πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας, να δίνουμε κίνητρο ο ένας στον άλλο. Κάποιες φορές βρίσκεις το μομέντουμ κι ο αντίπαλος βάζει ένα μεγάλο σουτ που σου κόβει τα πόδια. Παίξαμε σκληρά στα προηγούμενα δύο ματς, πρέπει να βελτιωθούμε, να δουλέψουμε μας και παιχνίδι με το παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι. Είναι προφανές ότι είμαστε εκνευρισμένοι και απογοητευμένοι από το αποψινό ματς, έχουμε όμως μια μεγάλη σεζόν. Εγώ δεν κοιτάζω μακριά, με ενδιαφέρει το τώρα. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μην βρίσκουμε δικαιολογίες.

Ελπίζω στο Μαϊάμι να παίξουμε καλύτερα, να παίξουμε ομαδικά. Και όχι, δεν είχαμε τους Χιτ στο μυαλό μας, δεν υπάρχει ομάδα που δεν παίρνουμε στα σοβαρά, δεν το κάνουμε αυτό. Εδώ άλλωστε (στην Νέα Υόρκη) είναι η πιο διάσημη αρένα στον κόσμο. Πάντα έρχονται Έλληνες για να μας υποστηρίξουν, ελπίζω στο επόμενο ματς να υπάρχει κόσμος στο γήπεδο».