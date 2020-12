Κοινωνία

Παιδιά κατάπιαν όλα τα χάπια της γιαγιάς τους

Συναγερμός σήμανε για τα κορίτσια και το αγόρι που άνοιξαν τα κουτιά και πήραν τα φάρμακα.

(εικόνα αρχείου)

Στο νοσοκομείο κατέληξαν τρία ανήλικα που ήπιαν τα φάρμακα της γιαγιάς τους.

Το περιστατικό έγινε την Κυριακή, στον Πύργο, όταν τα δύο κορίτσια και το ένα αγόρι μπήκαν στο δωμάτιο της γιαγιάς τους και πήραν ό,τι φάρμακο βρισκόταν στο κομοδίνο της.

Όταν οι γονείς κατάλαβαν τι συνέβη, μετέφεραν τα παιδιά στο νοσοκομείο Πύργου.

Άμεσα τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τους έγιναν πλύσεις στομάχου.

Τα παιδάκια νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Πηγή: patrisnews.com