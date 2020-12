Life

“Το Πρωινό”: Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης για την αγάπη του στο… πλέξιμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Ο δημοφιλής ηθοποιός μιλά για τα σχέδια του να φτιάξει… κουβέρτα, σχολιάζει τις live streaming μεταδόσεις θεατρικών παραστάσεων και τα ριάλιτι.