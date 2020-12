Παράξενα

Έσωσε μια γάτα και έγινε “υπουργός” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η στιγμή της διάσωσης του άτυχου ζώου σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, η υιοθεσία και ο εθνικός διαγωνισμός .

Όταν ένας εργαζόμενος σε ένα ρωσικό εργοστάσιο διαλογής αποβλήτων έσωσε μια γάτα από επικείμενο θάνατο, δεν είχε ιδέα ότι θα κατέληγε με έναν τιμητικό τίτλο.

Κάμερες στο εργοστάσιο στο Ulyanovsk, μια πόλη που βρίσκεται περίπου 700 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσχας, έδειξαν ότι ο εργαζόμενος Μίκαελ Τουκάς έβγαλε μια λευκή πλαστική σακούλα από μια ταινία διαλογής και όταν την έκοψε προσεκτικά για να την ανοίξει ανακάλυψε ότι περιείχε μια ασπρόμαυρη αρσενική γάτα.

«Ένιωσα κάτι απαλό μέσα στη σακούλα», είπε ο Τουκάς, ο οποίος τιμήθηκε από τις τοπικές αρχές για τη διάσωση, σύμφωνα με το Moskovsky Komsomolets.

Η διάσωση της γάτας, που μεταδόθηκε στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον έκανε τοπική διασημότητα. Τότε τον προσέγγισε για στρατολόγηση το υπουργείο Περιβάλλοντος της περιοχής Ulyanovsk και ανέλαβε ανεπίσημα τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος.

«Η γάτα ήταν στα πρόθυρα του θανάτου», δήλωσε το υπουργείο. «Λίγο ακόμη και θα κατέληγε στο διαχωριστικό απορριμμάτων».

Εικόνες από το υπουργείο έδειξαν τη γάτα να κοιμάται σε μια περιστρεφόμενη καρέκλα στο γραφείο της υπουργού Περιβάλλοντος Γκουλναρά Ραχματουλίνα και να εξερευνά το νέο της σπίτι.

Το υπουργείο ανακοίνωσε έναν εθνικό διαγωνισμό για να επιλέξει όνομα για τη γάτα, η οποία είναι καλά στην υγεία της μετά από την εξέταση του κτηνίατρου.

«Θέλω να απευθύνω έκκληση στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων: Να θυμάστε ότι είστε υπεύθυνοι για τα κατοικίδιά σας. Εάν δεν μπορείτε να κρατήσετε το κατοικίδιο ζώο σας στο σπίτι, μπορείτε πάντα να το αφήσετε σε καλά χέρια ή σε καταφύγιο», είπε η Ραχματουλίνα.

Πηγη: Ναυτεμπορική