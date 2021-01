Παράξενα

Η έφηβη με την απίστευτη ευλυγισία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κορίτσι εντυπωσιάζει με όσα μπορεί να κάνει με το σώμα της.

Το να μπορείς να κάνεις ασκήσεις γυμναστικής με ευκολία είναι αξιοσημείωτο, αλλά το να είσαι σε θέση να διπλώνεις στα δύο και να γίνεσαι μία μάζα, χάρη στην ευλυγισία σου, είναι πραγματικά ένα απίστευτο επίτευγμα.

Η 12χρονη Λίμπερτι Μπάρος, μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, χάρη στην απίστευτη ευλυγισία της. Μάλιστα, έχει κερδίσει το παρατσούκλι «Ελαστίνα» από την ταινία της Disney, «Οι Απίθανοι».

Μόλις πριν από δύο χρόνια, η Λίμπερτι δυσκολευόταν με την γυμναστική και ήταν πολύ απογοητευμένη με τον εαυτό της που δεν μπορούσε να κάνει ούτε ρόδα. Ωστόσο, μια μέρα είδε το βιντεοκλίπ της Ριάνα για το τραγούδι «Umbrella» και προσπάθησε να μιμηθεί τις κινήσεις της. Ξαφνικά, διαπίστωσε ότι ήταν πολύ ευλύγιστη και μπορούσε να κάνει γέφυρα προς τα πίσω με μεγάλη ευκολία.

Από τότε, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με ένα τσίρκο νέων και έχει επισκεφθεί την Ταϊλάνδη, την Μαλαισία, την Πορτογαλία και το Χόλιγουντ, επιδεικνύοντας τις γυμναστικές της ικανότητες και την ευλυγισία της. «Ήταν ένα τόσο παράξενο συναίσθημα στην αρχή» είπε η 12χρονη, όπως αναφέρει το iefimerida.gr, μιλώντας για την στιγμή που ανακάλυψε τις ικανότητές της. «Είχα δει ακροβάτες να μπορούν να κάνουν απίστευτες κινήσεις και μου φαινόταν τρομακτικό».

Όσο για τους γονείς της: Έμειναν έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν το χάρισμα της κόρης τους. Ο πατέρας της, που είναι και μάνατζερ της, είπε: «Είναι τρελό αυτό που μπορεί να κάνει – ακόμη και οι γιατροί δεν ξέρουν πώς μπορεί να το κάνει. Είναι μοναδικό. Η Λίμπερτι είναι πραγματικά ξεχωριστή».

Πηγή εικόνων: Instagram/libertybarros