Ψαράδες έσωσαν δελφίνι που πιάστηκε στα δίχτυα τους (βίντεο)

Το θηλαστικό μπλέχτηκε στα δίχτυα στην Ιερισσό. Οι δύο αλιείς έσπευσαν να το βοηθήσουν, δίχως "δεύτερη σκέψη".

Οι Κώστας Αξιώτης και Κυριάκος Βορίσης βγήκαν για ψάρεμα κι όταν βρίσκονταν σε βραχώδη ακτή στο Ακρωτήρι Αράπης, κοντά στον Άγιον Όρος, είδαν ένα μεγαλόσωμο ρινοδέλφινο να παλεύει να ξεφύγει από τα δίχτυα τους.

Χωρίς δεύτερη σκέψη πλησίασαν το δελφίνι και άρχισαν να κόβουν το δίχτυ που είχε τυλιχτεί γύρω του. Το δελφίνι «περίμενε» υπομονετικά και όταν τελικά απελευθερώθηκε, «ξεπροβόδησε» τους ψαράδες κολυμπώντας δίπλα τους!

«Ως επαγγελματίας ψαράς ήθελα να δείξω ότι σεβόμαστε και αγαπάμε την θάλασσα και ότι βρίσκεται μέσα σε αυτήν, γιατί είναι το δεύτερο σπίτι μας» ανέφερε ο Κώστας Αξιώτης.

Κάθε χρόνο δεκάδες δελφίνια εντοπίζονται στις ελληνικές ακτές νεκρά, τραυματισμένα ή ζωντανά.

Πηγή: halkidikinews.gr