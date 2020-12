Κοινωνία

Συλλήψεις για απόπειρα βιασμού ανήλικης και πορνογραφία

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς μετά την καταγγελία της ανήλικης κοπέλας.

Δύο νεαροί, ηλικίας 22 και 25 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη για τα κατά περίσταση αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων και απόπειρας βιασμού σε βάρος 15χρονης, έπειτα από καταγγελία της νεαρής κοπέλας.

Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν, χθες το απόγευμα, στο σπίτι του 22χρονου, στην περιοχή του Ευόσμου.

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών σε βάρος των παραπάνω τριών ατόμων και μιας ακόμη ανήλικης κοπέλας, καθώς από κοινού διαπιστώθηκε ότι προέβησαν σε χρήση κάνναβης.