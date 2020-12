Κοινωνία

Βανδαλισμός χριστουγεννιάτικων στολιδιών στο μνημείο Καραϊσκάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση έγινε στόχος αγνώστων, που βάλθηκαν να την καταστρέψουν.

Ρεπορτάζ: Λάζος Μαντικός

Τα χριστουγεννιάτικα αστέρια που είχε τοποθετήσει ο δήμος Πειραιά στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο σταθμό του Ηλεκτρικού στο Φάληρο, έγιναν στόχος αγνώστων.

Οι άγνωστοι ξήλωσαν δύο από τα πέντε αστέρια που ήταν στην πλατεία, ενώ έβαψαν τα υπόλοιπα με σπρέι.