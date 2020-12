Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός αισθητός σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περίπου στις 13:10 σήμερα το μεσημέρι, σε πολλές περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα, ανατολικά, νοτιοανατολικά της Ναυπάκτου, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα πέντε χιλιόμετρα.

Σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 15 χιλιόμετρα, βορειοδυτικά από το Αίγιο.