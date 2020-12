Πολιτική

Πέτσας: Τα μέτρα για την Πρωτοχρονιά και το άνοιγμα σχολείων - αγοράς

Τι λέει ο Κυβ, Εκπόρσωπος για τον εμβολιασμό, το σχέδιο "Ελευθερία" και την επαναξιολόγηση των μέτρων.

Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν μέχρι τις 7 Ιανουαρίου και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε για να έχουμε μείωση του ιϊκού φορτίου, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ειδικά για τα σχολεία τόνισε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν και πως εντός της εβδομάδας θα γίνει συνάντηση της υπουργού παιδείας με τους ειδικούς για να τεθεί το πλαίσιο για το άνοιγμα των σχολικών βαθμίδων.

Για άλλους τομείς όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση είπε ότι "για τα υπόλοιπα θα δούμε τα επίπεδα των κρουσμάτων, την κατάσταση στο ΕΣΥ, στις ΜΕΘ και στους διασωληνωμένους, και τότε θα πάρουμε αποφάσεις.

Για το πρόγραμμα του εμβολιασμού ο κ. Πέτσας είπε ότι τους πρώτους μήνες έχουμε ζήτημα υψηλότερης ζήτησης σε σχέση με την προσφορά. Ανέφερε ότι μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα πάρουμε 429.000 δόσεις του εμβολίου της pfizer, στις 6 Ιανουαρίου αναμένεται να εγκριθεί αυτό της Moderna και θα ακολουθήσουν εγκρίσεις και άλλων εταιρειών. "Ελπίζουμε να έχουμε γρήγορα εγκρίσεις για ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια και να επιταχύνουμε το πρόγραμμα εμβολιασμού από το Φεβρουάριο και μετά. Θα πάμε σιγά σιγά μέσα στο Γενάρη και ελπίζουμε να έχουμε αύξηση των εμβολίων", πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι υπάρχει το σχέδιο με τις παραδόσεις και τα συμβόλαια προαγοράς με τις εταιρείες και μέχρι τον Ιούνιο προβλέπεται να έχουμε πάρει 25 εκ. δόσεις και ακόμα περισσότερες μέχρι τέλος του έτους. "Σκοπός είναι το Γενάρη να τεσταριστεί το σύστημα και από το Φεβρουάριο και μετά να έχουμε επιτάχυνση, κάτι που εξαρτάται από την ΕΕ, τα συμβόλαια προαγοράς και τη δυνατότητα παραγωγής των εταιρειών. Ό,τι ισχύει για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ισχύει και για την Ελλάδα", υπογράμμισε.

Για τα περιοριστικά μέτρα την Πρωτοχρονιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν. "Οι πρώτες εικόνες τα Χριστούγεννα είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τις συνέπειες θα τις δούμε μετά από μια εβδομάδα, δέκα ημέρες. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τα μέτρα την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Θα πάμε με αυτά και θα κάνουμε συνολική αξιολόγηση. Προτεραιότητα μας είναι το άνοιγμα των σχολείων. Θα δούμε για τους άλλους κλάδους", επισήμανε ενώ απαντώντας σε συναφή ερώτηση είπε ότι "δεν εξετάζεται αυστηροποίηση των μέτρων" για τις γιορτές.

Επιπλέον για τα σχολεία επανέλαβε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν και τον τρόπο θα τον δούμε μετά τις συνεννοήσεις της υπουργού με τους ειδικούς.

Ανέφερε δε ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας και σε τοπικό επίπεδο, ανά γεωγραφική ζώνη έχει γίνει και γίνεται και τώρα με τα τοπικά lockdown. "Το τι θα γίνει θα είναι σε συνάρτηση με τις εισηγήσεις των ειδικών", είπε.

Ερωτηθείς για τους λόγους που μειώθηκαν τα τεστ τις τελευταίες ημέρες είπε ότι μέσα στα Χριστούγεννα είναι δύσκολο κάποιος να προσέλθει στις ιδιωτικές κλινικές για να κάνει τεστ και πως μετά τις γιορτές θα αυξηθούν ξανά στον μέσο όρο των 30.000 ημερησίως. Σημείωσε ότι γι' αυτό έχει σημασία ο ρυθμός θετικότητας και για να μείνει χαμηλός θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα σχολαστικά. "Ο δείκτης είναι ένα κλάσμα, πόσα τεστ είναι θετικά σε αυτά που γίνονται. Μετράται καθημερινά και αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση όπως κάνουν όλες οι χώρες", πρόσθεσε.

Σχετικά με δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι μακάρι να εμβολιαστούν όλοι αλλά με αυτό το ρυθμό δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε μέχρι το καλοκαίρι ασπίδα προστασίας, ο κ. Πέτσας έκανε λόγο για παραπλανητικά διλήμματα και ερωτήματα. Επανέλαβε ότι υπάρχουν συμβόλαια προαγοράς και η κατανομή των εμβολίων γίνεται με βάση τον πληθυσμό κάθε χώρας. "Την εφοδιαστική αλυσίδα τροφοδοτούν οι εταιρείες με τη δυνατότητα παραγωγής που έχουν και αφού πάρουν έγκριση με κριτήρια ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Δεν είναι στο χέρι καμίας κυβέρνησης πόσα εμβόλια θα πάρει. Αυτό έχει να κάνει με την κατανομή σε επίπεδο ΕΕ και την παραγωγική δυνατότητα των εταιρειών", υπογράμμισε.

Ο κ. Πέτσας είπε τον Ιανουάριο η κυβέρνηση θέλει να τεστάρει ότι η αλυσίδα λειτουργεί, και αφού εγκριθούν και άλλα εμβόλια, σιγά σιγά θα αυξηθεί και ο αριθμός των ανθρώπων που θα εμβολιάζονται κάθε μήνα. "Εμείς έχουμε μηχανισμό για πάνω από 2 εκ. εμβολιασμούς το μήνα. Είναι πρώιμο να προεξοφλεί κανείς αποτυχίες για το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Ας ξεπεράσουμε το Γενάρη πρώτα, ας δούμε την έγκριση των εμβολίων από άλλες εταιρείες και θα τα ξαναπούμε", συμπλήρωσε.

Για το ενδεχόμενο τρίτου κύματος, είπε ότι εξαρτάται από τη συμπεριφορά όλων και τα μέτρα που λαμβάνονται. "Με προσοχή και τήρηση των μέτρων δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε ξανά τις αντοχές του συστήματος υγείας με τρίτο κύμα", σημείωσε.

Ερωτηθείς αν το 2021 θα είναι και εκλογική χρονιά είπε ότι "οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2023" ενώ σε άλλη ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα είπε ότι το 2021 είναι εμβληματικό έτος λόγω της συμπλήρωσης 200 ετών από την ελληνική επανάσταση και πως "δεν χρειάζεται να μιλάμε για άλλου τύπου αλλαγές που δεν έχουν τέτοιου είδους εμβληματικά χαρακτηριστικά".

Για τα ελληνοτουρκικά και αν είμαστε πιο κοντά στην επανάληψη των διερευνητικών επαφών, ακόμα και πριν τις 20 Ιανουαρίου οπότε και αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπαιντεν, ο κ. Πέτσας είπε ότι η κυβέρνηση κοιτάζει πολλά στοιχεία για να δει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, αν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις προκλητικές δηλώσεις όπως του Χ. Ακάρ χθες και σημείωσε πως όλα σταθμίζονται και αξιολογούνται. "Θα χρειαστούν εβδομάδες όμως για να φτάσουμε στο σημείο για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών", ξεκαθάρισε.

Τέλος, καταδίκασε τα επεισόδια ρατσιστικής βίας στο Ωραιόκαστρο τονίζοντας ότι η καταδίκη θα πρέπει να είναι απερίφραστη από όλους. Είπε επίσης ότι η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της και έχει προχωρήσει σε συλλήψεις.

«Σε λίγες μέρες αφήνουμε πίσω μας το 2020. Στη χρονιά που φεύγει οι κοινωνίες αλλά και οι οικονομίες παντού στον κόσμο δοκιμάστηκαν από τη σοβαρότερη υγειονομική κρίση και τη χειρότερη ετήσια παγκόσμια ύφεση από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ξεκινώντας την πρώτη μετά τα Χριστούγεννα εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το 2020 έφερε δυστυχώς τεράστιες ανθρώπινες απώλειες. Επέβαλε ασφυκτικούς περιορισμούς στις κοινωνίες του κόσμου. Καθήλωσε την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Έπληξε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το 2020 ζήσαμε καταστάσεις που δεν είχαμε διανοηθεί. Άλλαξε η ζωή μας και η χώρα μας υπέστη τις συνέπειες της πανδημίας», επεσήμανε ο κ. Πέτσας.

Το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να τελειώνουμε οριστικά με την περιπέτεια του κορονοϊού

«Στον πιο πρόσφατο χάρτη θετικότητας που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων την περασμένη Πέμπτη, η χώρα μας, με εξαίρεση κάποιες περιοχές της Β. Ελλάδος είναι σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στο πράσινο. Με καλύτερη δηλαδή επιδημιολογική εικόνα», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως είπε «στο μεταξύ ξεκίνησε από χθες στην πατρίδα μας, ταυτόχρονα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο εμβολιασμός. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασσίου Ιερόθεος, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας, εμβολιάστηκαν ήδη, δίνοντας το παράδειγμα σε όλους μας και αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου».

«Γι' αυτό ακριβώς, η χθεσινή μέρα - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά τον εμβολιασμό του - είναι σπουδαία. Γιατί το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε οριστικά να τελειώνουμε με την περιπέτεια του COVID. Ο μόνος τρόπος για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των ζωών μας. Να αγκαλιάσουμε και να αγκαλιαστούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να ξαναπάρει μπροστά η οικονομική δραστηριότητα», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Από χθες αναπτύσσουμε πλέον δύο παράλληλες προσπάθειες. Άμυνα, με όσα μέτρα απαιτούνται για την ανάσχεση της πανδημίας, Και αντεπίθεση, με την επιχείρηση «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό, που θα απελευθερώσει την κοινωνία και την οικονομία από την καθήλωση που επέβαλε η παγκόσμια μάστιγα του κορονοϊού.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ξέρουμε όλοι τη σημασία της για την προστασία της ζωής μας και της ζωής αυτών που αγαπάμε. Ξέρουμε πια πως η επιδείνωση μπορεί να επέλθει πολύ εύκολα σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ η πτωτική πορεία έχει πολύ μικρότερο ρυθμό. Και αυτό επιβάλλει να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή - τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων - να τηρούμε σχολαστικά τα μέτρα που ισχύουν. Η διατήρηση του δείκτη μετάδοσης (Rt) του ιού, χαμηλότερα μεν αλλά κοντά στη μονάδα, δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι κατειλημμένες κλίνες Μ.Ε.Θ. βαίνουν μεν μειούμενες, ωστόσο η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, της 27ης Δεκεμβρίου, το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 68% στην Επικράτεια, 63% στην Αττική και 91% στη Θεσσαλονίκη.

Σε ό,τι αφορά την αντεπίθεση και την επιχείρηση «Ελευθερία», που ξεκίνησε χθες, ξέρουμε όλοι ότι πρόκειται για μια πολύ σύνθετη, πολύπλοκη και απαιτητική άσκηση, με τη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης, των Δήμων, αλλά και - όπου αυτό είναι απαραίτητο - των Ενόπλων Δυνάμεων. Και αυτό το ολιστικό Σχέδιο αρχικά θα εστιάσει στις ομάδες με την υψηλότερη προτεραιότητα, όπως έχει προταθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Κάθε πολίτης θα μπορεί να ελέγξει εάν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας, είτε εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το Ονοματεπώνυμό του στην ειδική ιστοσελίδα και τη web/mobile εφαρμογή, είτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό 13034. Οι πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού με επίσκεψη στα Κ.Ε.Π. ή τα φαρμακεία».

Η Κυβέρνηση απέδειξε έμπρακτα ότι νοιάζεται και ότι μπορεί να στηρίξει τον κόσμο της εργασίας, για όσο χρειαστεί

Στη συνέχεια μιλώντας για τις οικονομικές συνέπειες και τη στήριξη στους πληττόμενους ο κ. Πέτσας επεσήμανε: «Η βαθιά ύφεση του 2020 είναι το τίμημα που έπρεπε να πληρώσουμε για να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να σωθούν ζωές.

Ωστόσο η ύφεση αυτή, συνολικά στο εννιάμηνο του 2020, ήταν πιο περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη που ανέκτησε η εθνική μας οικονομία, διαχειρίστηκε με σύνεση το Ταμείο του Κράτους εξασφαλίζοντας -με ιστορικά χαμηλά επιτόκια- τους πόρους που απαιτούνται για την στήριξη των Ελλήνων. Απέδειξε έμπρακτα ότι νοιάζεται και ότι μπορεί να στηρίξει τον κόσμο της εργασίας, για όσο χρειαστεί. Από την πρώτη στιγμή, έθεσε σε άμεση εφαρμογή σειρά παρεμβάσεων ύψους περίπου 24 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν μείωση εσόδων, των εργαζομένων στους πληττόμενους κλάδους, των ανέργων, των ιδιοκτητών ακινήτων, των δανειοληπτών, καθώς και των κλάδων των μεταφορών, του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Τα μέτρα αυτά είναι πρωτίστως οι διαδοχικοί κύκλοι επιστρεπτέας προκαταβολής, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, το πρόγραμμα Συν-Εργασία, οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Και βέβαια, η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την προμήθεια εξοπλισμού, υγειονομικού υλικού και την ενίσχυση του προσωπικού. Οι δαπάνες για την υγεία το 2020, λόγω της πανδημίας αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ, έναντι του 2019, ενώ οι πιστώσεις για το 2021 εξακολουθούν να είναι 200 εκατ. ευρώ υψηλότερες από το ίδιο έτος. Και αυτό, γιατί ενισχύουμε μόνιμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσλάβαμε 7.000 γιατρούς και νοσηλευτές, δημιουργήσαμε παραπάνω από 4.600 απλές κλίνες covid σε επτά Υγειονομικές Περιφέρειες, υπερδιπλασιάσαμε τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας από 557 σε 1.322 φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργήσαμε 500 κινητές ομάδες υγείας από τον ΕΟΔΥ, ενώ ο συνολικός αριθμός όσων υπηρετούν στον υγειονομικό τομέα είναι αυξημένος κατά 10% έναντι του 2019».

Στο σημείο αυτό επεσήμανε πως «Την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα αντανακλούν τόσο τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια σε ελληνικούς τίτλους κάθε διάρκειας, όσο και οι μεγάλες ξένες επενδύσεις κολοσσών της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας, όπως η Microsoft, η Volkswagen και η Pfizer, που θα δώσουν στη χώρα νέα δυναμική και νέες, καλύτερα αμειβόμενες, θέσεις εργασίας. Και αυτή η εμπιστοσύνη θα μας επιτρέψει να στηρίζουμε τους Έλληνες για όσο χρειαστεί».

Η Τουρκία οφείλει να επιλέξει: Είτε να συνεχίσει τις προκλήσεις, οπότε θα υποστεί αυστηρές κυρώσεις, είτε να αποδείξει συνέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια στην τουρκική προκλητικότητα επισημαίνοντας πως «στο ίδιο ακριβώς διάστημα, πέρα από τη διπλή εξωγενή πρόκληση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, η πατρίδα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, σχεδόν ταυτόχρονα με την εισβολή του κορονοϊού, η Ελλάδα βρέθηκε μπροστά σε μια οργανωμένη από τουρκικές Αρχές επιχείρηση εισβολής χιλιάδων παράνομων μεταναστών στον Έβρο. Θέλησαν να μας αιφνιδιάσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι δυνάμεις που φυλάττουν τα σύνορά μας απέδειξαν ικανότητα και αποτελεσματικότητα στην απόκρουση του τουρκικού σχεδίου. Και η ηγεσία της Ε.Ε. βρέθηκε κοντά μας αναγνωρίζοντας έμπρακτα ότι τα σύνορα της Ελλάδας αποτελούν εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Στη συνέχεια η τουρκική ηγεσία επανήλθε στις παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Προχώρησε κατόπιν σε πρόκληση για ολόκληρο τον Χριστιανικό, τον Δυτικό και τον Πολιτισμένο Κόσμο, με τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί. Και συνέχισε με την έκδοση παράνομων Navtex και κατόπιν την αποστολή του Ορούτς Ρέις σε περιοχές που επικαλύπτουν ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δύο φορές εμφανίστηκε έτοιμη στα λόγια για επανέναρξη των διερευνητικών επαφών και δύο φορές στην πράξη υπαναχώρησε.

Αντί για πρόσκληση διαλόγου, όπως είχε δεσμευτεί, απάντησε με πρόκληση του Στόλου της. Βρήκε, όμως, απέναντί της πανέτοιμες τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, το ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού πως θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, αλλά και την ομόθυμη καταδίκη της συμπεριφοράς της, τόσο από την Ε.Ε., όσο και από τις Η.Π.Α».

Συνεχίζοντας την εκτενή αναφορά του στα εθνικά θέματα και τον απολογισμό της χρονιάς που κλείνει, ο κ. Πέτσας πρόσθεσε πως η Τουρκία «οφείλει τώρα να επιλέξει: Είτε να συνεχίσει τις προκλήσεις, οπότε θα υποστεί αυστηρές κυρώσεις, είτε να αποδείξει συνέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση προκειμένου να επαναληφθούν οι διερευνητικές για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο.

Ήδη η χώρα μας έχει προχωρήσει σε συμφωνία οριοθέτησης με την Ιταλία και την Αίγυπτο ενώ συμφώνησε και στην έναρξη διαβουλεύσεων για την από κοινού με την Αλβανία προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Σημειώνεται ότι χθες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθείων γραμμών βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.

Το Προεδρικό Διάταγμα αποτελεί απαραίτητο βήμα για την διαδικασία επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας στη συγκεκριμένη περιοχή, ενέργεια που αποτελεί, με βάση τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας, αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας.

Στο εν λόγω Διάταγμα, αναφέρεται επίσης ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται για την άσκηση - και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειάς της - των αντιστοίχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία αποτυπώνει διεθνές εθιμικό δίκαιο».

Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει το 2021 τη στήριξη που παρέχει σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους διαθέτοντας επιπλέον πόρους 7,5 δισ. ευρώ

Με αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2021, ολοκλήρωσε την εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε: «Ξέρουμε όλοι ότι το 2021 - μια εμβληματική χρονιά για την πατρίδα μας καθώς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της απελευθερωτικής επανάστασης - ξεκινά με τις δυσκολίες που του κληροδότησε η χρονιά που φεύγει.

Στο διάστημα αυτό - στον βαθμό που θα συνεχίζονται τα περιοριστικά μέτρα - η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη που παρέχει σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που θα υφίστανται τις τελευταίες συνέπειες της υγειονομικής κρίσης διαθέτοντας επιπλέον πόρους 7,5 δισ ευρώ.

Σταδιακά, ωστόσο, καθώς θα απελευθερωνόμαστε από την πανδημία, θα απελευθερώνεται και η οικονομία μας. Και μέσα στον χρόνο, η χώρα θα πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και θα γράψει την επανεκκίνηση της αναμόρφωσης της που δρομολόγησε από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση. Βασικός παράγοντας στην επίτευξη δυναμικής ανάπτυξης είναι η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η χώρα μας τόσο στις αγορές όσο και μεταξύ των εταίρων της, που βασίζεται στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και ταυτόχρονα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις.

Σημαντικό ρόλο θα ασκήσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι που διασφάλισε η χώρα μας στη διαπραγμάτευση του Ιουλίου του 2020, καθώς μέσα στο 2021 θα αντληθούν περισσότερα από 5,5 δισ. ευρώ.

Στην ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσουν οι μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επενδυτικό περιβάλλον και συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Στην αναπτυξιακή δυναμική θα συμβάλουν οι μόνιμες μειώσεις φόρων που ήδη υλοποίησε η κυβέρνηση, όπως μείωση της φορολογίας εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η μείωση του φόρου των διανεμόμενων κερδών, η αναστολή Φ.Π.Α. σε νέες οικοδομές και επενδύσεις σε πράσινη οικονομία, τα κίνητρα για νεοφυείς επιχειρήσεις, και δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η μείωση ή μηδενισμός προκαταβολής φόρου.

Θετικά θα συμβάλουν στην ανάπτυξη -και ιδίως στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας-, η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η του χρόνου, η αναστολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης για εισοδήματα από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα αλλά και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για νέες προσλήψεις στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας.

Σημαντική θα είναι η συνεισφορά του Τουρισμού που αναμένεται να ανακάμψει δυναμικά, επηρεάζοντας θετικά όλους τους συναφείς κλάδους. Οι πιο βαριά πληγέντες το 2020 θα είναι στην πρωτοπορία της ανάπτυξης το 2021.

Την ανάπτυξη θα ενισχύσουν τα προγράμματα παροχής ρευστότητας στην οικονομία που θα συνεχιστούν και το 2021, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, αλλά και τα προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ», και «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»».

Και ο κ. Πέτσας κατέληξε λέγοντας πως «Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο:

Αν και το 2021 θα ξεκινήσει με τις δυσκολίες που του κληροδότησε το 2020, τα πράγματα σταδιακά θα αλλάζουν. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε ότι θέλει, ξέρει και μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στο μέλλον που της αξίζει. Η αναμόρφωση της πατρίδας μας σημαίνει δυναμικούς ρυθμούς οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής ανάτασης. Σημαίνει βελτίωση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων.

Το 2021, αυτήν την εμβληματική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες ημέρες - 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης - οι Έλληνες μπορούμε να γράψουμε ξανά νέες σελίδες αισιοδοξίας στην ιστορία του τόπου μας».