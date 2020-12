Οικονομία

Κορονοϊός: Στη ΜΕΘ ο Μιχάλαρος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ο πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΒΕΠ), Ανδριανός Μιχάλαρος.

Ο Α.Μιχάλαρος υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Θριάσιο και μεταφέρθηκε στο ΝΙΜΙΤΣ τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ και η διασωλήνωσή του.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο πρόεδρος του ΒΕΠ παραμένει, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.