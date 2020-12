Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Αγία Βαρβάρα

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην μέση του δρόμου μέρα μεσημέρι. Στη σημείο ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς έγινε λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι στην οδό Βουτένης 35, στην Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από την Αστυνομία, υπήρξε αρχικά φραστικό επεισόδιο μεταξύ ενός Ρομά, που ήταν πεζός, με δυο άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Ξαφνικά ο πεζός έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε εναντίον του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα μια σφαίρα να τρυπήσει το πίσω τζάμι, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους επιβάτες.

Στην προσπάθεια του όμως να διαφύγουν, ο οδηγός του ΙΧ ανέπτυξε ταχύτητα αλλά έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε άλλα αυτοκίνητα.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο συνοδηγός Ρομά και αυτός, ο οποίος διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός, ο οποίος είναι αλλοδαπός, δεν έπαθε κάτι και εξετάζεται από την Αστυνομία. Ο δράστης, μετά την πράξη του διέφυγε και αναζητείται στην περιοχή, καθώς είναι γνωστός.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν έρευνα για το περιστατικό.

