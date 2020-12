Κόσμος

2020: οι θάνατοι διασημοτήτων και ηγετών

Μεγάλοι αθλητές, σταρ του Χόλιγουντ και κραταιοί πολιτικοί έφυγαν από τη ζωή μέσα στο δίσεκτο 2020.

Ο Μαραντόνα, ο Σον Κόνερι, ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Κένζο, ο Κερκ Ντάγκλας και ο Χόσνι Μουμπάρακ είναι ορισμένες από τις προσωπικότητές που έφυγαν από τη ζωή το 2020.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

10: ο σουλτάνος ΚΑΜΠΟΥΣ, 80 ετών, εκσυγχρονιστής του Ομάν που κυβέρνησε τη χώρα του για 50 χρόνια.

26: Κόμπι ΜΠΡΑΪΑΝΤ, 41 ετών, πρώην μπασκεμπολίστας των Lakers, πέντε φορές πρωταθλητής του NBA, πέθανε σε συντριβή ελικοπτέρου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

5: Κερκ ΝΤΑΓΚΛΑΣ, 103 ετών, από τα τελευταία ιερά τέρατα του Χόλιγουντ, πολλές ερμηνείες του οποίου θεωρούνται κλασικές, όπως αυτή στην ταινία Σπάρτακος (1960, σε σκηνοθεσία Στάνλεϊ Κιούμπρικ).

25: Χόσνι ΜΟΥΜΠΑΡΑΚ, 91 ετών, πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου (1981-2011), που οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από την Αραβική Άνοιξη.

ΜΑΡΤΙΟΣ

8: Μαξ ΦΟΝ ΣΙΝΤΟΟΥ, 90 ετών, Γαλλοσουηδός ηθοποιός τον οποίο ανακάλυψε ο Σουηδός σκηνοθέτης Ινγκμαρ Μπέργκμαν.

24: Αλμπέρ ΟΥΝΤΕΡΖΟ, 92 ετών, Γάλλος σχεδιαστής, δημιουργός μαζί με τον Ρενέ Γκοσινί του Αστερίξ.

24: Μανού ΝΤΙΜΠΑΝΓΚΟ, 86 ετών, θρυλικός καμερουνέζος σαξοφωνίστας της afro-jazz πέθανε στην Γαλλία στα 86 του χρόνια προσβεβλημένος από τον κορονοϊό

29: Κριστόφ ΠΕΝΤΕΡΕΤΣΚΙ, 86 ετών, Πολωνός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, γνωστός ως ένας από τους μεγάλους σύγχρονους συνθέτες και από τους πλέον καινοτόμους.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

16: Λουίς ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ, 70 ετών, Χιλιανός συγγραφέας, που είχε εξοριστεί από τη χώρα του επί δικτατορίας Αουγκούστο Πινοτσέτ, πέθανε στην Ισπανία από την Covid-19.

29: Ιρφάν ΚΑΝ, 53 ετών, σταρ του Μπόλιγουντ αλλά και του Χόλιγουντ χάρη σε ταινίες όπως "Slumdog Millionnaire", "Jurassic World" και η " Η Ζωή του Πι".

ΜΑΪΟΣ

9: Ρίτσαρντ Ουέιν ΠΕΝΙΜΑΝ, ή ‘Λιτλ Ριτσαρντ’ 87 ετών, θρυλικός Αμεριανός τραγουδιστής, από τους πρωτοπόρους του αμερικανικού ροκ εν ρολ, γνωστός για τραγούδια όπως το "Tutti Frutti" και το "Long Tall Sally"και την ξέφρενη παρουσία του πάνω στη σκηνή.

12: Μισέλ ΠΙΚΟΛΙ, 94 ετών, θρύλος του γαλλικού σινεμά

ΙΟΥΝΙΟΣ

8: Πιερ ΕΝΚΟΥΡΟΥΝΖΙΖΑ, 55 ετών, πρόεδρος του Μπουρούντι, μιας από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη, από το 2005.

ΙΟΥΛΙΟΣ

6: Ένιο ΜΟΡΙΚΟΝΕ, 91 ετών, Ιταλός συνθέτης, που ‘έντυσε’ μουσικά πάνω από 500 ταινίες. Συνέδεσε κυρίως το όνομά του με τον σκηνοθέτη Σέρτζιο Λεόνε, με τον οποίο συνεργάστηκε στα "σπαγγέτι γουέστερν" με πρωταγωνιστή τον Κλιντ Ίστγουντ την περίοδο του '60, αλλά και στην ταινία "Κάποτε στην Αμερική".

26: Ολίβια ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΑΝΤ, 104 ετών, η Μέλανι από το «Όσα παίρνει ο άνεμος» (1939).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

24: Πασκάλ ΛΙΣΟΥΜΠΑ, 88 ετών, πρώην πρόεδρος του Κονγκό (1992-1997) που εξελέγη στις πρώτες πολυκομματικές εκλογές της χώρας του, ζούσε εξόριστος στη Γαλλία ύστερα από την ανατροπή του από την εξουσία το 1997.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2: Κανγκ Γκουεκ Ιβ, γνωστός ως ΝΤΟΥΚ, 77 ετών, πρώην αρχιβασανιστής και διοικητής του πιο τρομερού κέντρου κράτησης υπό το καμποτζιανό καθεστώς των Ερυθρών Χμερ, καταδικασμένος σε ισόβια.

9: Τζορτζ ΜΠΙΖΟΣ, 92 ετών, ελληνικής καταγωγής δικηγόρος του Νέλσον Μαντέλα και ακάματος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το απαρτχάιντ.

10: Νταϊάνα ΡΙΓΚ, 82 ετών, Βρετανίδα ηθοποιός, έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1960, για την εμφάνισή της στην εικονική βρετανική κατασκοπευτική σειρά «The Avengers» ως Έμα Πιλ. Τα τελευταία χρόνια, συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά φαντασίας «Game of Thrones», στην οποία υποδύθηκε τον χαρακτήρα της Ολένα Τάιρελ.

18: Ρουθ ΜΠΕΪΝΤΕΡ ΓΚΙΝΣΜΠΕΡΓΚ, 87 ετών, μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ από το 1993, ανυποχώρητη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών και των φιλελεύθερων αξιών στο σώμα αυτό, ίνδαλμα των προοδευτικών Αμερικανών.

23: Ζιλιέτ ΓΚΡΕΚΟ, 93 ετών, Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, «μούσα των υπαρξιστών», που έγινε διάσημη ερμηνεύοντας τραγούδια του Λεό Φερέ, του Ζακ Πρεβέρ και του Σερζ Γκενσμπούρ.

30: ΚΙΝΟ, 88 ετών, Αργεντίνος σκιτσογράφος, δημιουργός της Μαφάλντας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

4: Κένζο ΤΑΚΑΝΤΑ, γνωστός ως ΚΕΝΖΟ, 81 ετών, ο πιο διάσημος από τους Ιάπωνες σχεδιαστές, γνωστός για τα εμπριμέ και πολύχρωμά του σχέδια, που ζούσε στο Παρίσι. Υπέκυψε στην Covid-19.

31: Σον ΚΟΝΕΡΙ, 90 ετών, Βρετανός ηθοποιός, έγινε ευρέως γνωστός ενσαρκώνοντας τον πράκτορα Τζέιμς Μποντ. Μέχρι και σήμερα θεωρείται ο καλύτερος «007» που εμφανίστηκε ποτέ στη μεγάλη οθόνη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

26: Ντιέγκο ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ, 60 ετών, Αργεντίνος διεθνής ποδοσφαιριστής, που θεωρείται ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2: Βαλερί ΖΙΣΚΑΡ ΝΤ’ ΕΣΤΕΝ, 94 ετών, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας (1974-1981), πατέρας πολλών εμβληματικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, όπως η νομιμοποίηση των αμβλώσεων.

7: Τσακ ΓΕΓΚΕΡ, 97 ετών, χειριστής πολλών πειραματικών αεροσκαφών και ο πρώτος πιλότος που έσπασε το φράγμα του ήχου το 1947.

9: Πάολο ΡΟΣΙ, 64 ετών, Ιταλός ποδοσφαιριστής, ήρωας του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1982 το οποίο κατέκτησε η χώρα του.

12: Τζον ΛΕ ΚΑΡΕ, 89 ετών, ο Βρετανός μετρ των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων, κατά κόσμον Ντέιβιντ Κόρνγουολ, που έγινε γνωστός με το μυθιστόρημά του «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» .