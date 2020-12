Κοινωνία

Μετέτρεψαν σωματείο σε... χαρτοπαικτική λέσχη

Μια σύλληψη και βαριά πρόστιμα στην υπεύθυνη και τους παρευρισκόμενους.

(εικόνα αρχείου)

Ακριβά πλήρωσε μια υπεύθυνη σωματείου την... ιδέα της να το μετατρέψει σε χαρτοπαικτική λέσχη, εν μέσω πανδημίας.

Συγκεκριμένα, η υπεύθυνη συνελήφθη, της επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Επίσης, η λειτουργεία του σωματείου τέθηκε σε 15νθημερη αναστολή , για διοργάνωση επιτραπέζιων παιχνιδιών.

Τέλος, στους παρευρισκόμενους επιβλήθηκαν από 600 ευρώ πρόστιμο σε 4 άτομα και 300 ευρώ σε ένα άτομο.