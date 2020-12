Κοινωνία

Ωραιόκαστρο: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι για την επίθεση στα προσφυγόπουλα

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον πατέρα και το γιο του. Η Εκκλησία της Ελλάδος για τον ανήλικο κατηγορούμενο.

Ελεύθερος ενόψει της συνέχισης της προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε ο 38χρονος που ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για συμμετοχή στο επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι σημειώθηκε, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σε δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης, ενώπιον της οποίας οδηγήθηκε νωρίτερα, ζήτησε να συνεχιστεί η προκαταρκτική έρευνα που διενεργεί το τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το περιστατικό και να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι δράστες. Υπό τις συνθήκες αυτές ήρθη η κράτηση του 38χρονου και για την ποινική του μεταχείριση θα αποφασίσει η εισαγγελική Αρχή μόλις ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Για το ίδιο συμβάν ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του 14χρονου γιου του 38χρονου, που από χθες αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πληρεξούσιος δικηγόρος της δομής, Θοδωρής Καραγιάννης, δήλωσε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του ανήλικου γιου. Ο ίδιος ανέφερε ότι εντός των επόμενων ωρών θα καταθέσει στην αρμόδια Αρχή συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά, προσκομίζοντας υλικό, όπως μαρτυρικές καταθέσεις, που δεν περιλαμβάνονται στις αυτεπάγγελτες πράξεις που διερευνώνται από την αστυνομία.

Σημειώνεται, δε, ότι ο 38χρονος υπέβαλε μήνυση εις βάρος 15χρονου αλλοδαπού που φιλοξενείται στη δομή. Με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία καταγγέλθηκε ότι «περίπου 12 άγνωστα άτομα συγκεντρώθηκαν εξωτερικά της δομής και ακολούθως πέντε εξ' αυτών εισήλθαν στο προαύλιο και διαπληκτίστηκαν με πέντε ανήλικους φιλοξενούμενους, ενώ αναφέρθηκε ο ελαφρύς τραυματισμός τεσσάρων νεαρών αλλοδαπών».