Κοινωνία

Πήγε να καβατζώσει εκατοντάδες κιλά κάνναβης, αλλά… (εικόνες)

Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών μυθικής αξίας. Η δοσοληψία και η σύλληψη του δράστη.

Στη σύλληψη αλλοδαπού, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 323 περίπου κιλά ακατέργαστης κάνναβης, προέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε, στην παραλιακή περιοχή της Δασιάς στην Κέρκυρα, έχοντας στην κατοχή του 72 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους τριακοσίων είκοσι δύο κιλών και τετρακοσίων δύο γραμμαρίων.

Όπως διαπιστώθηκε, από την αστυνομική έρευνα, η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών, που ο αλλοδαπός είχε σκοπό να αποκρύψει σε πυκνή βλάστηση, παραδόθηκε στην κατοχή του, λίγη ώρα πριν τη σύλληψή του, μέσω θαλάσσης, από δράστες, που ακόμη αγνοούνται και οι οποίοι χρησιμοποίησαν δύο ταχύπλοα σκάφη, τύπου jet ski, για να προσεγγίσουν την παραλία της Δασιάς.

Εξάλλου σήμερα το πρωί σε έρευνα που έγινε στην οικία του συλληφθέντα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον τρεις νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 484 γραμμαρίων περίπου και δύο ζυγαριές ακριβείας.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας Μάνθος Γιαννούλης, «η αξία στην εγχώρια αγορά, για τη συνολική συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 3.200.000 ευρώ».

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, ενώ είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα για τον εντοπισμό οργανωμένων κυκλωμάτων μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών στη βορειοανατολική ακτογραμμή του νησιού της Κέρκυρας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.