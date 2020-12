Οικονομία

Λειτουργούσε την ταβέρνα του παρά το lockdown

Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη και πρόστιμα "μοίρασαν" οι ασυνομικοί.

Ιδιοκτήτης ταβέρνας στην Αττική συνελήφθη ενώ του επιβήβλήθηκε και πρόστιμο καθώς λειτουργούσε το κατάστημα με πελάτες μέσα, παραβιάζοντας τα μέτρα μέτρα προστασίας για την διάδοση του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, στον ιδιοκτήτη της ταβένας επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για παραβίαση αναστολής λειτουργίας.

Επίσης, από 300 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε και σε 8 παρευρισκόμενους πελάτες στην ταβέρνα.