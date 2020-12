Οικονομία

Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ για το “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”

Τι επισημαίνει το Υπουργείο αναφορικά με τις αιτήσεις.

Δεν χακαρίστηκε η πλατφόρμα του “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, τονίζει το υπουργείο Ενέργειας. «Υπάρχουν ισχυρές δικλίδες ασφαλείας σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, οι οποίες εγγυώνται τη διαφάνεια και τη νομιμότητά της», διαβεβαιώνει το υπουργείο, διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Σε συνέχεια δημοσιεύματος εφημερίδας για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», διευκρινίζουμε τα εξής:

Πρώτον, με το που άρχισαν να διακινούνται φήμες και σενάρια περί χρήσεως παράνομου λογισμικού –και πριν το σημερινό δημοσίευμα-, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επικοινώνησε άμεσα με την εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής με την οποία έχει συμβληθεί και η οποία έχει την ευθύνη για το Πληροφοριακό Σύστημα. Η εταιρεία και τότε υπογράμμισε –και τώρα επανέλαβε- ότι η ίδια η δομή του Πληροφοριακού Συστήματος –και οι προδιαγραφές ασφαλείας που ενσωματώνει- αποκλείουν την πρόσβαση στη βάση δεδομένων από εργαλεία ή εξωτερικές πηγές. Επομένως, τα καταγγελλόμενα στο δημοσίευμα περί «χακαρίσματος» του συστήματος επιλογής αιτήσεων μέσω «πειραγμένου λογισμικού» δεν προκύπτουν από πουθενά και είναι εκτός πραγματικότητας.

Δεύτερον, η υποβολή της αίτησης δεν αυτοματοποιείται πλήρως. Διότι υπάρχουν αρκετά σημεία που για να συμπληρωθούν απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση (ανάρτηση αρχείων, διεπαφή με τρίτα συστήματα κλπ.).

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν για άλλη μια φορά από τον ανάδοχο του Πληροφοριακού Συστήματος, τα απαιτούμενα βήματα για την υποβολή της αίτησης ένταξης υλοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα και «περνάνε» από όλα τα απαιτούμενα στάδια και ελέγχους που προβλέπει το Πληροφοριακό Σύστημα, χωρίς να παρακάμπτεται κανένα. Υπάρχουν με άλλα λόγια ισχυρές δικλείδες ασφαλείας σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, οι οποίες εγγυώνται τη διαφάνεια και τη νομιμότητά της (η είσοδος στο σύστημα μέσω των διαπιστευτηρίων ΤΑXISNET της ΑΑΔΕ, η ύπαρξη πιστοποιητικού ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων SSL κ.α.).

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η ίδια διαδικασία και η ίδια πλατφόρμα είχε χρησιμοποιηθεί και στους δυο προηγούμενους κύκλους του «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Το ΥΠΕΝ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά την διαδικασία και τις αιτήσεις που υποβάλλονται και προβαίνει συνεχώς σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και ενέργειες που απαιτούνται για την άρτια και ορθή διεξαγωγή του προγράμματος.