Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί και στην περιφέρεια

Οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19 αρχίζουν σε τέσσερα νοσοκομεία της περιφέρειας. Που θα εμβολιαστούν Κοντοζαμάνης, Ράπτη και Πρεζεράκος.

Ξεκινούν την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19 σε 4 Νοσοκομεία της Περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, «θα εμβολιαστούν υγειονομικοί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Οι εμβολιασμοί σε Πάτρα, Λάρισα και Ιωάννινα θα ξεκινήσουν στις 08:30 και στη Θεσσαλονίκη στις 11:00.

Στο ΠΓΝ Ιωαννίνων θα εμβολιαστεί ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, στο ΠΓΝ Πατρών η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος και στο ΠΓΝ Λάρισας ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος».