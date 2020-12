Οικονομία

Τουρισμός: προκήρυξη για μετεκπαίδευση εργαζόμενων και ανέργων

Σε ποιες περιοχές θα λειτουργήσουν τα 33 τμήματα. Οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων.

Το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στην έκδοση και δημοσιοποίηση της προκήρυξης για τα τμήματα μετεκπαίδευσης, που αφορούν εργαζομένους, αλλά και ανέργους στον τομέα του τουρισμού.

Θα λειτουργήσουν 33 τμήματα για τα προγράμματα μετεκπαίδευσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Ρόδο, Κέρκυρα, Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Άργος, Λουτράκι, Πύργο, Καλαμάτα.

Με πρωτοβουλία του υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, υπάρχει φέτος μια σημαντική καινοτομία στα τμήματα μετεκπαίδευσης: Η αύξηση της συμμετοχής των ανέργων, καθώς διπλασιάστηκε η σχετική ποσόστωση από το 20% στο 40%, ενώ αυξήθηκε και το όριο υπολογισμού του χρόνου ανεργίας για τη συμμετοχή στα προγράμματα, από τους 12 μήνες στους 18 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες των αρμόδιων εκπαιδευτικών δομών του υπουργείου και θα διαρκέσει από τις 7.1.2021 έως τις 15.1.2021.