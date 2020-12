Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: Έφοδος των ΕΚΑΜ σε σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άφαντος ο 40χρονος. Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο σημείο.

Έφοδος της ΕΚΑΜ πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Ρομά ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια διαπλήκτισμού, στην οδό Βουτένης στην Αγιά Βαρβάρα, εναντίον αυτοκινήτου που επέβαινε ένας άλλος Ρομά και οδηγούσε αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας.

Το αυτοκίνητο, στην προσπάθεια να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο συνοδηγός.

Ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά το συμβάν κατέφυγε στο σπίτι του που είναι σε μικρή απόσταση από το σημείο.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, (ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, περιπολικά και ΕΚΑΜ με αλεξίσφαιρες ασπίδες και ειδικό εξοπλισμο), ενώ κλήθηκε και εισαγγελέας.

Λίγο πριν τις 17.00, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να παραδοθεί, ή να συλληφθεί ο δράστης με άλλο τρόπο, έγινε έφοδος της ΕΚΑΜ στην πολυκατοικία. Ο 40χρονος Ρομά παραμένει άφαντος. Η έρευνα που έγινε το απόγευμα από ομάδα της ΕΚΑΜ στο σπίτι του 40χρονου ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, χωρίς να εντοπιστεί ο αναζητούμενος.

Οι ειδικές δυνάμεις αποχώρησαν από την Αγία Βαραβάρα, ενώ παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή και ο 40χρονος αναζητείται.