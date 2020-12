Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Θεοδωρίδου: Στόχος να εμβολιαστούν όλοι στην Ελλάδα

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών εξήγησε γιατί δεν θα εμβολιαστούν οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών.

Συγκίνηση, χαρά, ηθική ικανοποίηση: Τα συναισθήματα που ένιωσε η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, όταν εμβολιάστηκε, μοιράστηκε η ίδια, στη διάρκεια της ενημέρωσης για τον εμβολιασμό, τονίζοντας ότι στόχος είναι να μην μείνει ούτε ένα άτομο στη χώρα μας που να μην εμβολιαστεί.

Τα κριτήρια για την προτεραιότητα στο εμβόλιο

Η κ. Θεοδωρίδου υπενθύμισε ποια άτομα έχουν προτεραιότητα να λάβουν πρώτα το εμβόλιο και εξήγησε γιατί και πώς καταρτίστηκε αυτή η «σειρά» στη λήψη του εμβολίου.

Αυξημένος κίνδυνος από νόσηση. Όσοι έχουν μεγάλη ηλικία συνήθως νοσούν βαριά και άρα έχουν προτεραιότητα.

Αυξημένος κίνδυνος λόγω έκθεσης στον ιό. Αυτό το κριτήριο αφορά ξεκάθαρα τους υγειονομικούς.

Διασφάλιση φροντίδας και νοσηλείας ατόμων ευάλωτων, ηλικιωμένων, που ζουν σε ειδικές δομές και οι χρονίως πάσχοντες.

Υπάλληλοι για λειτουργία του κράτους.

Στη σειρά αυτή προτεραιότητας, δεν περιλαμβάνονται τα παιδιά κάτω των 18 ετών. Δεν έχουν γίνει ακόμα μελέτες και δοκιμές εμβολίου σε ανηλίκους, οι οποίοι ευτυχώς νοσούν πολύ πιο ήπια.

Οι αλλεργίες και το εμβόλιο

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών είπε ότι οι αλλεργίες από εμβόλια είναι εξαιρετικά σπάνιες, συγκεκριμένα μόνο 1,3 περιπτώσεις σε 1 εκατομμύριο δόσεις.

Η κ. Θεοδωρίδου ήταν καθησυχαστική και επισήμανε ότι όσοι έχουν κοινές αλλεργίες μπορούν να κάνουν το εμβόλιο με ασφάλεια.

Μόνο όσοι αλλεργικοί παρουσιάζουν σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις μπορεί να χρειαστεί να πάρουν γνώμη γιατρού ή/και αλλεργιολόγου πριν τον εμβολιασμό τους.

Οι μεταλλάξεις

Σύμφωνα με την κ. Θεοδωρίδου, ο κοροναϊός και στο παρελθόν και στο μέλλον θα παρουσιάζει μεταλλάξεις, είναι μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία.

Η ίδια δήλωσε τη βεβαιότητά της ότι το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό και ασφαλές απέναντι και στις μεταλλάξεις του ιού και δεν θα υπάρξει ανάγκη τροποποίησης του εμβολίου.

«Ο πιο επικίνδυνος ιός είναι αυτός της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. Αυτό το φαινόμενο υποτιμά τη νοημοσύνη όλων μας. Μόνο με την επιστημονική τεκμηριωμένη γνώση μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση», κατέληξε χαρακτηριστικά.