Θεμιστοκλέους: 1 αλλεργική αντίδραση σε 471 εμβολιασμούς στην Ελλάδα

Τα στοιχεία για τις δύο πρώτες ημέρες εμβολιασμού στην Ελλάδα. Που αρχίζει αύριο η διαδικασία. Συνολικά πόσες δόσεις θα λάβει η χώρια μας.

«Η Ελλάδα παρέλαβε όσες δόσεις πήρε κάθε χώρα της ΕΕ», διευκρίνισε κατά την ενημέρωση των ιατρικών συντακτών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Υγείας, Μ. Θεμιστοκλέους.

Όπως ανέφερε, μέχρι τις 16:00 της Δευτέρας, στα 5 νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής είχαν εμβολιαστεί συνολικά 471 άτομα και αναφέρθηκε 1 περιστατικό μη σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης, που αντιμετωπίστηκε άμεσα

Αύριο θα συνεχιστούν οι εμβολιασμοί σε αυτά τα νοσοκομεία και θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί στο ΑΧΕΠΑ και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Λάρισας, Ιωαννίνων και Πάτρας.

Οι παραλαβές εμβολίων της Pfizer

Εν συνεχεία, σημείωσε ότι την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου, η χώρα μας θα παραλάβει την πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων, 83.850 δόσεις από την Pfizer, που θα κατανεμηθούν στα 5 αποθηκευτικά σημεία.

Ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι ανά εβδομάδα θα ακολουθήσουν οι επόμενες παρτίδες εμβολίων από την Pfizer, ώστε έως το τέλος Ιανουαρίου η Ελλάδα να έχει παραλάβει 419250 δόσεις και έως το τέλος Φεβρουαρίου άλλες 353.450 δόσεις.

Όπως σημείωσε, έως το τέλος Μαρτίου, βάσει σχεδιασμού η χώρα μας θα έχει παραλάβει 1.255.800 δόσεις από το εμβόλιο της Pfizer.

Ο κ. Θεμιστοκλέους συμπλήρωσε ότι στις δόσεις από την Pfizer, καλώς εχόντων των πραγμάτων και εφόσον δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις, θα προστεθούν οι δόσεις της Modrena, που συνολικά θα είναι 240.000 για το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Στον αριθμό αυτών, επίσης εφόσον δοθούν οι εγκρίσεις των ευρωπαϊκών Αρχών, θα προστεθούν και τα εμβόλια της AstraZeneca, που θα είναι 500.000 για τον Ιανουάριο, 800.000 τον Φεβρουάριο, 1,5 εκατομμύρια τον Μάρτιο και 2,3 εκατομμύρια τον Απρίλιο, ενώ καλώς εχόντων των πραγμάτων, προοδευτικά, θα υπάρξουν εμβόλια και από άλλες εταιρείες.

Το πρόγραμμα εμβολιασμών

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι στις 4 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο γενικότερος εμβολιασμός των υγειονομικών υπαλλήλων, ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιανουαρίου, μαζί με τον εμβολιασμό των υγειονομικών και όσων φιλοξενούνται σε γηροκομεία, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων και άλλες δομές.

Προσέθεσε ότι στις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού και ότι μία εβδομάδα νωρίτερα θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα ραντεβού, με βάση την προτεραιοποίηση που έχει τεθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

Ο κ. Θεμιστοκλέους επανέλαβε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει ο ορισμός του ραντεβού

Τέλος, υπογράμμισε ότι με την λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου, ο πολίτης θα έχει την ευχέρεια να εκδίδει για προσωπική του χρήση Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, το οποόο θα αναφέρει την ημερομήνα και το είδος τους εμβολίου που του έχει γίνει