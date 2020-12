Κόσμος

Κορονοϊός – Βρετανία: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων

Η νέα παραλλαγή του ιού SARS-CoV-2 εξαπλώνεται ταχύτατα στη χώρα, αυξάνοντας τις μολύνσεις.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 41.385 νέα κρούσματα της Covid-19 μέσα σε ένα 24ωρο, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Ο αριθμός των κρουσμάτων ωστόσο ενδέχεται να είναι αυξημένος σήμερα και επειδή κατά τη διάρκεια των εορτών ορισμένες περιοχές δεν ανακοίνωναν στοιχεία.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή πύλη της βρετανικής κυβέρνησης, καταγράφηκαν επίσης 357 θάνατοι ανθρώπων οι οποίοι είχαν βρεθεί θετικοί στην Covid-19 εντός των τελευταίων 28 ημερών.