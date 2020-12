Κόσμος

Αναγκαστική προσγείωση για πτήση που εκτελούσε το Λονδίνο – Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας από τους πιλότους λιποθύμησε στο πιλοτήριο. Που προσγειώθηκε το αεροπλάνο.

Αναγκαστική προσγείωση στη Ζυρίχη πραγματοποίησε πτήση της British Airways που εκτελούσε το δρομολόγιο Λονδίνο – Αθήνα.

Η απόφαση ελήφθη όταν ένας από τους πιλότους λιποθύμησε στο πιλοτήριο του A320 Airbus.

Περίπου 3,5 ώρες μετά την έναρξη της πτήσης, ο βοηθός πιλότου διαμαρτυρήθηκε, αναγκάζοντας τον πιλότο να γυρίσει το αεροπλάνο με προορισμό το Χίθροου.



Ωστόσο, όταν λιποθύμησε, έγινε αναγκαστική προσγείωση στη Ζυρίχη για πέντε ώρες, πριν η πτήση συνεχίσει για την Αθήνα.

Ο άρρωστος πιλότος διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, απ’ όπου πήρε εξιτήριο μετά από ένα τσεκ απ.

Πηγή της British δήλωσε στην Daily Mail ότι ο πιλότος θεώρησε ότι η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή. Πάντως, δεν υπάρχει ζήτημα κοροναϊού ούτε ζήτημα τοξικών ουσιών στο πιλοτήριο, που θεωρείται σύνηθες για ξαφνική αδιαθεσία των πιλότων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της αδιαθεσίας του πιλότου, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των ταξιδιωτών.