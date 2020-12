Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: τι έδειξαν τα rapid test την Δευτέρα

Διενεργήθηκαν 2.922 rapid test σε 23 μαζικές δειγματοληψίες ανά την Ελλάδα

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 23 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.922 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 30 κρούσματα (1,03%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 9 άνδρες και 21 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 313 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Βριλησσίων

Πραγματοποιήθηκαν 606 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίου Δημητρίου

Πραγματοποιήθηκαν 362 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,10%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 63 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καλαμαριά

Πραγματοποιήθηκαν 178 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,69%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο

Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο

Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 115 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Παροικιά

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης

Πραγματοποιήθηκαν 188 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Τρίκαλα

Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καλύμνου: Λακκί Λέρου

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Βάρδα Πύργου

Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μακρυχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κρανιά Ελασσόνας

Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Τερψιθέα

Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,06%). Αφορά σε άνδρα 51 ετών.

ΠΕ Θάσου: Χωριό Παναγιά Θάσου

Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (5,77%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Λεωφόρος Κύκνων

Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,92%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Μολάοι

Πραγματοποιήθηκαν 4 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Φλώρινα

Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (33,3%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Κατερίνη

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,11%). Αφορά σε γυναίκα 37 ετών.

ΠΕ Πέλλας: Αμπελιές

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Κοινότητα Μελισσιού Γιαννιτσών

