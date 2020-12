Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανδρεοπούλου στον ΑΝΤ1: η μόνη “παρενέργεια” από το εμβόλιο είναι η ανακούφιση (βίντεο)

Η ενδοκρινολόγος του Πανεπιστημίου Κορνέλ στις ΗΠΑ έκανε το εμβόλιο και μιλά για την εμπειρία της και την θερμή υποδοχή του σκευάσματος από τους συναδέλφους της.