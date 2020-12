Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέα μετάλλαξη του κορονοϊού στην Ιταλία

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών για την "ιταλική μετάλλαξη".

Μετάλλαξη του κορονοϊού, παρόμοια με την βρετανική, εντοπίσθηκε στην Ιταλία όπως ανακοίνωσε η Iταλική Εταιρία Ιολογίας.

Οι πληροφορίες της εφημερίδας La Repubblica αναφέρουν ότι η μετάλλαξη του ιού εντοπίσθηκε στην πόλη Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας, όπου φέρεται να κυκλοφορεί από τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, το εμβόλιο κατά της Covid-19 αναμένεται να είναι αποτελεσματικό και στην περίπτωση της "ιταλικής μετάλλαξης".