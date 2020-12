Κοινωνία

Τα σενάρια για το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κορυφώνεται η αγωνία για την ημερομηνία επιστροφής των μαθητών στα θρανία. Επιφύλαξη εκφράζουν οι λοιμωξιολόγοι.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Δύο μήνες μακρία από τα θρανία, δύο μήνες τηλεκπαίδευσης και η εκπαιδευτική κοινότητα περιμένει την ημερομηνία που θα επιστρέψει στην καθημερινότητα της.

"Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα σχολεία", διεμήνυσε ο Στέλιος Πέτσας ενώ γονείς εκτιμούν ότι "θα υπάρχει μεγαλύτερος φόβος μετάδοσης του ιού".

Τρία είναι τα σενάρια που εξετάζονται αυτή τη στιγμή από τους ειδικούς. Το ένα είναι το άνοιγμα όλων των σχολικών βαθμίδων στις 7 ή στις 11 Ιανουαρίου. Το δεύτερο θέλει μόνο τους μαθητές των δημοτικών να επιστρέφουν στα θρανία ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά όλο τον Ιάνουαριο.

"Με τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε τώρα, φυσικά θα μπορέσουν να ανοίξουν τα σχολεία δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Επειδή όμως τα τεστ που έχουμε κάνει αυτές τις ημέρες είναι λίγα σε αριθμό θα περιμένουμε την εβδομάδα αυτή και την επόμενη", διευκρίνισε η η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών Αθήνας – Πειραιά.

Οι αριθμοί της πανδημίας είναι εκείνοι που θα καθορίσουν την επιστροφή στα σχολειά με τους ειδικούς να πραγματοποιούν μία πρώτη σύσκεψη με τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας στα τέλη της εβδομάδας.