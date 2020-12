Κοινωνία

Θρίλερ με τον φόνο στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων

Το κίνητρο πίσω από την δολοφονία του 60χρονου αναζητούν οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Μυστήριο καλύπτει μέχρι αυτήν την ώρα τη δολοφονία του υπαλλήλου του κέντρου υγείας Καλυβίων. Ο 60χρονος βρέθηκε νεκρός το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου μέσα στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της εργασίας τους.

Οι ερευνητές από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών αναζητούν από τη μία το κίνητρο του δράστη και από την άλλη τα λάθη του.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε στην παρούσα φάση είναι ότι προσπάθησε να σχεδιάσει την ενέργειά του με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αποφύγει τη σύλληψη. Εάν το κατάφερε ή όχι θα φανεί στην πορεία της έρευνας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τα λάθη του», ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Τα στελέχη της Ασφάλειας μιλούν για μία κλασσική ενέδρα με μοναδικό στόχο του δράστη τη δολοφονία και όχι τον εκφοβισμό.

Ο οπλοφόρος πυροβόλησε μόνο τρεις φορές και μόνο στο κεφάλι, αφού κατάφερε να αιφνιδιάσει το θύμα. Μόλις σιγουρεύτηκε για το αποτέλεσμα εσπευσε να εξαφανιστεί.

Σε πρώτο χρόνο με την κατάθεσή της η σύζυγος του θύματος δεν μπόρεσε να διευκολύνει την έρευνα των αστυνομικών, καθώς όπως είπε το θύμα δεν είχε έχθρα με κανέναν.