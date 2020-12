Κοινωνία

Τι “πρόδωσε” τον δολοφόνο του επιχειρηματία στην Χαλκίδα

Οι “δράκοι”, οι “σκορπιοί” και τελικά οι … χειροπέδες από αστυνομικούς στη Μεσσαρά.

Τα τατουάζ με τους δράκους και τους σκορπιούς στο δεξί χέρι του 27χρονου Σύρου καταζητούμενου για τη δολοφονία του σχεδιαστή μόδας Νίκου Τσακανίκα, στην Χαλκίδα, κέντρισαν την προσοχή ντόπιου στην περιοχή της Μεσσαράς, ο οποίος είχε αναθέσει σε συνεργείο αλλοδαπών το μάζεμα των ελιών του. Κάποια στιγμή σέρφαρε στο κινητό του όταν εντελώς τυχαία έπεσε πάνω στο police net και στην ανάρτηση της ΕΛΑΣ με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των δύο καταζητούμενων Σύρων, οι οποίοι στις 12 Νοεμβρίου είχαν δολοφονήσει τον επιχειρηματία μέσα στο σπίτι του, στην Χαλκίδα. Ο άτυχος σχεδιαστής βρέθηκε δεμένος σε μία καρέκλα ενώ ο θάνατος του ήταν ασφυκτικός.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η παρατηρητικότητα του ιδιοκτήτη του ελαιόφυτου, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο καταζητούμενος της φωτογραφίας έμοιαζε τρομερά με έναν από τους εργάτες του συνεργείου. Τα χαρακτηριστικά τατουάζ στο χέρι του ήταν αδιάψευστα ντοκουμέντα. Μία κοιτούσε τον αλλοδαπό απέναντι, μία στο κινητό του και δεν πίστευε στα μάτια του.

Την ελάχιστη αμφιβολία που μπορεί να είχε, την «διέλυσε» η επιβεβαίωση που ήρθε από άλλη «πηγή», η οποία τον διαβεβαίωσε ότι πράγματι είναι ο άνθρωπος που υποψιαζόταν. Έτσι αποφάσισε να εμπιστευθεί την πληροφορία αυτή στη διοίκηση του ΤΑΕ Μεσσαράς.

Διοικητής και υποδιοικητής του ΤΑΕ Μεσσαράς (όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης) έδωσαν βάση στην πληροφορία που τους παρείχε ο ντόπιος και χωρίς χρονοτριβές-αν και ήταν σε ρεπό-αποφάσισαν να μεταβούν στην περιοχή που τους είχε υποδειχθεί για να διενεργήσουν την έρευνα.

Από τη ροή των γεγονότων προκύπτει ότι όλα λειτούργησαν σε απόλυτο συντονισμό, στο σωστό timing, και όλα συνετέλεσαν στο να συλληφθεί ο 27χρονος Σύρος Issa Bayman λίγο πριν εξαφανιστεί από την περιοχή της Μεσσαράς.

Ο αλλοδαπός καταζητούμενος είχε πλέον αντιληφθεί ότι το πρόσωπο του κυκλοφορούσε παντού στο διαδίκτυο και άρα ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Κατά τον έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε, αστυνομικοί τσέκαραν το κινητό του τηλέφωνο και διαπίστωσαν ότι και εκείνος επίσης είχε μπει στην σελίδα του police net και άρα είχε καταλάβει πια ότι τον καταζητούσαν.

Για το λόγο αυτό σχεδίαζε να μεταβεί από την περιοχή της Βαγιωνιάς στα ΚΤΕΛ των Μοιρών προκειμένου να φύγει το συντομότερο δυνατόν από την περιοχή. Όταν εντοπίστηκε από τους δύο αξιωματικούς του ΤΑΕ Μεσσαράς περπατούσε στο δρόμο με άλλον αλλοδαπό με σκοπό να κάνει ωτοστόπ.

Η σύλληψη του ήταν αποτέλεσμα συγκυριών, πληροφοριών, συγχρονισμού, συντονισμού αλλά και τύχης. Ο Θεός μόνο που δεν τον έριξε στον «ουρανό» του οχήματος των δύο στελεχών της υπηρεσίας που μετέβαιναν στην περιοχή για να τον αναζητήσουν.

Ο 27χρονος θα προσαχθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών Χαλκίδας, όπως βέβαια και ο 46χρονος συγκατηγορούμενος του που συνελήφθη στην Ολλανδία. Η μεταγωγή του αναμένεται να γίνει αύριο το βράδυ. Στην Κρήτη εκτιμάται ότι έφθασε στις 8 Δεκεμβρίου με βάση κάποια ακτοπλοϊκά εισιτήρια που βρέθηκαν στην κατοχή του. Φιλοξενήθηκε σε σπίτι αλλοδαπών στην Βαγιωνιά και έκανε μεροκάματα στο λιομάζωμα, παρουσιάζοντας ένα προφίλ ήσυχου και λιγομίλητου ανθρώπου.

ΠΗΓΗ: cretalive.gr