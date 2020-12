Κοινωνία

“Καρτέρι θανάτου” στην Ηλιούπολη (εικόνες)

Νεκρός μετά από πυροβολισμούς ένας άνδρας. Του την είχαν στήσει δυο άτομα. Τι ψάχνει η αστυνομία.

Νεκρός από σφαίρες δυο δραστών έπεσε ένας 38χρονος το βράδυ της Δευτέρας στην Ηλιούπολη , σύμφωνα με πληροφορίες.

Δύο άνδρες, που κινούνταν με τα πόδια, φέρονται να πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές και τραυμάτισαν θανάσιμα τον 30χρονο, που περπατούσε στην οδό Θερμοπυλών.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τους δράστες. Στο σημείο του αιματηρού περιστατικού βρέθηκαν κάλυκες από πυροβόλο όπλο.

Οι δράστες απομακρύνθηκαν και εξαφανίστηκαν ενώ το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα είναι ένας 38χρονος και ο θάνατος του αποδίδεται από την αστυνομία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει το παρελθόν του, ενώ θα αναζητήσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή και μαρτυρίες κατοίκων.