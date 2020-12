Life

Ο Θέμης Αδαμαντίδης στο εορταστικό “Πρωινό” (εικόνες)

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μιλά για την ζωή του και ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες, σε μια «χορταστική» εκπομπή πριν την «δύση» του 2020.

Η Φαίη Σκορδά ετοίμασε ένα χορταστικό εορταστικό «Πρωινό» για την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 10:00.

Η αγαπημένη καθημερινή παρέα του ΑΝΤ1 έρχεται με συνεντεύξεις αγαπημένων προσώπων, τηλεοπτικά νέα, αστρολογικές προβλέψεις, αλλά και με πολύ τραγούδι και χορό.

Η Λίτσα Πατέρα δίνει αστρολογικά tip και κάνει προβλέψεις για τον καινούριο χρόνο.

Ο Πέτρος Συρίγος ετοιμάζει την πιο νόστιμη βασιλόπιτα-κέικ.

Η Νεκταρία Κοκκινάκη μαγειρεύει χοιρινό με δαμάσκηνα και πουρέ κάστανο.

Η Έλενα Γαλύφα και η Μαρία Καλάβρια κάνουν προτάσεις για το πώς να ντυθούμε την τελευταία στιγμή στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι με τα ρούχα που έχουμε ήδη στην ντουλάπα μας.

Καλεσμένος την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στο «Πρωινό» ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής μιλά για την ζωή του και την πορεία του στο τραγούδι.

Ερμηνεύει μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του, «Στην Καρδιά», «Η νύχτα μυρίζει γιασεμί», «Και να 'μουνα», «Μα πού να πάω» κ.ά.

