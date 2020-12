Κοινωνία

ΓΓΠΠ: Παράταση του “σκληρού” lockdown στις Θεσπιές Θήβας

Αναστολή λειτουργίας εταιρείας στη Νέα Ιωνία λόγω υψηλού επιδημιολογικού φορτίου.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Τοπική Κοινότητα Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων της ΠΕ Βοιωτίας, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, αποφασίζεται:

Α) Η παράταση επιβολής περιοριστικών μέτρων στην Τοπική Κοινότητα Θεσπιέων έως και την Πέμπτη 31/12/2020, οπότε και θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για την επαναξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα παρατείνεται η ισχύς των κάτωθι περιοριστικών μέτρων:

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Θεσπιέων, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας.

Από τις 18:00΄έως τις 05:00΄απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση πολιτών εντός της Τοπικής Κοινότητας.

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών.

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου, clickaway κ.λπ.).

Τη λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων της Τ.Κ. Θεσπιέων και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

Τη λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

Την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων της ως άνω Τοπικής Κοινότητας.

Β) Η αναστολή λειτουργίας εταιρείας ενημέρωσης και διαχείρισης οφειλών στη Νέα Ιωνία, από 29.12.2020 και ώρα 06.00 έως και την 31.12.2020, για το χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων, λόγω επιβεβαιωμένου υψηλού επιδημιολογικού φορτίου.