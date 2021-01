Life

“Love Island”: καθημερινά στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

Πότε κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα το επιτυχημένο πρόγραμμα με τους φανατικούς φίλους.

Το πιο επιτυχημένο reality show, με περισσότερους από δύο εκατομμύρια φίλους σε Facebook και Instagram, έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση.

Το «Love Island» έρχεται τώρα στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου και καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) στις 23:00, για να μας ταξιδέψει από το χειμώνα στο καλοκαίρι και από τον καναπέ μας στα νησιά Φίτζι!

Μια ομάδα νέων, λαμπερών, όμορφων και single ανθρώπων ψάχνουν την αγάπη στο «Love Island».

Σε μια ονειρική τοποθεσία, σε μια εκπληκτική βίλα, θα συναντηθούν όλοι οι παίκτες για πρώτη φορά! Εκεί θα γνωριστούν, θα συγκατοικήσουν, θα ερωτευτούν, θα απογοητευτούν, θα δοκιμαστούν… Ποιος δεσμός είναι πιο ισχυρός για να αντέξει και ποια αγάπη είναι αληθινή για να κερδίσει;

Το «Love Island» προβλήθηκε με τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο προτού κατακτήσει την κορυφή και αγαπηθεί διεθνώς. Οι παίκτες που συμμετείχαν στο reality έγιναν αμέσως διάσημοι και πολλοί από αυτούς κέρδισαν πάνω από ένα εκατομμύριο followers στο Instagram μέσα σε μια νύχτα.

Η πρώτη σεζόν του Love Island UK, προσέλκυσε κατά μέσο όρο 570.000 τηλεθεατές ανά επεισόδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στις επόμενες σεζόν ο αριθμός αυξήθηκε εντυπωσιακά, σχεδόν δεκαπλασιάστηκε, με 5,61 εκατομμύρια τηλεθεατές κατά μέσο όρο ανά επεισόδιο.

Τα συστατικά επιτυχίας του «Love Island» είναι το χιούμορ, η συγκίνηση και το ξεχωριστό casting. Αυτά το έκαναν να απογειωθεί στις καρδιές του κοινού και στους πίνακες τηλεθέασης.

LOVE ISLAND

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 04 Ιανουαρίου στις 23:00

