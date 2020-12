Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός: Στην Αθήνα με ειδική πτήση 83850 δόσεις

Η πρώτη μεγάλη παρτίδα των εμβολίων Pfizer/BioNTech.





Με ειδική πτήση, που αναμένεται να προσγειωθεί στις 08.15 το πρωί της Τρίτης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα φτάσουν οι 83.850 δόσεις του εμβολίου κατά της covid-19 των Pfizer/BioNTech.

Στη συνέχεια η πρώτη μεγάλη παρτίδα των εμβολίων θα κατανεμηθεί στα πέντε κεντρικά αποθηκευτικά σημεία και από εκεί θα γίνει η διανομή στα εμβολιαστικά κέντρα.

Σύμφωνα, εξάλλου, με όσα έγιναν γνωστά στην ενημέρωση στο Υπ. Υγείας από τον γ.γ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους έως τα τέλη Ιανουαρίου θα παραληφθούν 419.250 δόσεις και τον Φεβρουάριο 333.450. Έως τα τέλη Μαρτίου θα έχουμε παραληφθεί 1.255.800 εκατ. δόσεις.