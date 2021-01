Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Πέτρος Φιλιππίδης κάνει ποδαρικό στον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για όλους και για όλα και μοιράζεται ξεχωριστές στιγμές της ζωής και της καριέρας του.

Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Ο σπουδαίος ηθοποιός μιλά για τα πρώτα του βήματα στο θεατρικό σανίδι.

Ποιο πρόσωπο του έβαλε το μικρόβιο της Τέχνης και πως βρέθηκε στη σχολή θεάτρου του Κάρολου Κουν.

Οι μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση και πως πήρε… από σπόντα, τον ρόλο στην επιτυχημένη σειρά «50-50».

Τι λέει για την σχέση του με την κωμωδία, αλλά και τον ρόλο που ονειρεύεται να παίξει στο θέατρο.

Τι απαντά σε όλους όσοι τον χαρακτηρίζουν δύσκολο άνθρωπο και ποια είναι η παιδική του φιλία που παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

#EnwpiosEnwpiw