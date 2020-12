Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: σοκάρει η κυβερνητική παραδοχή για τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων

Η αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδια για θέματα υγείας παραδέχθηκε ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων της πανδημίας είναι υπερτριπλάσιος από αυτών που ανακοινωνόταν.

Η κυβέρνηση της Ρωσίας παραδέχθηκε χθες Δευτέρα ότι 186.000 θάνατοι φέτος οφείλονταν στην νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, δίνοντας έναν απολογισμό πολύ πιο βαρύ από εκείνον που ανακοινώνεται επίσημα κι ανεβάζοντας τη Ρωσία ακόμη πιο ψηλά στη μακάβρια παγκόσμια κατάταξη.

Η ρωσική στατιστική υπηρεσία (ROSSTAT) ενημέρωσε ότι η πλεονάζουσα θνησιμότητα από τον Ιανουάριο ως τον Νοέμβριο ανήλθε σε 229.700 ανθρώπους, ότι δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 13,8% των θανάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Και «πάνω από το 81%» της αύξησης της θνησιμότητας τη συγκεκριμένη περίοδο «οφειλόταν στην COVID και στις επιπλοκές της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός», με άλλα λόγια λίγοι περισσότεροι από 186.000 θάνατοι, δήλωσε, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, η Τατιάνα Γκαλίκοβα, αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδια για θέματα υγείας.

Ο αριθμός αυτός σημαίνει πως η Ρωσία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού, πίσω από τις ΗΠΑ (πάνω από 333.000 θάνατοι) και τη Βραζιλία (πάνω από 191.000).

Ο απολογισμός είναι υπερτριπλάσιος από τους 55.265 θανάτους για τους οποίους γίνεται λόγος επίσημα στον αφιερωμένο ρωσικό κυβερνητικό ιστότοπο.

Ωστόσο σε αυτόν δεν καταχωρίζονται ως εδώ παρά μόνο θάνατοι που επιβεβαιώνεται με νεκροψία πως οφείλονταν στην COVID-19. Με βάση αυτόν τον αριθμό η κυβέρνηση της Ρωσίας καυχιόταν πως αντιμετώπισε με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο την πρόκληση της πανδημίας από πολλές δυτικές χώρες.

Αλλά, σύμφωνα με τη ROSSTAT, μόνο τον Νοέμβριο 25.788 άνθρωποι πέθαναν αφού προσβλήθηκαν από τον SARS-CoV-2.

Είναι η πρώτη φορά που η ρωσική στατιστική υπηρεσία έδωσε απολογισμό σε μηνιαία βάση, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει στοιχεία για προηγούμενους μήνες.

Η Ρωσία, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, πλήττεται μετά το φθινόπωρο από το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Οι ρωσικές αρχές όμως απορρίπτουν την ιδέα να επιβάλλουν δεύτερο lockdown, έπειτα από εκείνο της άνοιξης, για να προστατεύσουν την οικονομία, διαβεβαιώνοντας ότι το επίπεδο ετοιμότητας είναι υψηλό και διαφημίζοντας την αποτελεσματικότητα του ρωσικού εμβολίου για τον κορονοϊό, του Sputnik V.

Η εκστρατεία ανοσοποίησης του πληθυσμού της Ρωσίας με τη χρήση του εμβολίου αυτού άρχισε στις αρχές του Δεκεμβρίου.