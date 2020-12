Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Με τη Σελήνη στον ευαίσθητο, συναισθηματικό και προστατευτικό Καρκίνο ξεκινά η σημερινή Τρίτη, η τελευταία Τρίτη αυτού του χρόνου.

ΚΡΙΟΣ: Στροφή στην παράδοση προστάζει η σημερινή μέρα για σας. Η οικογένεια και τα μέλη της απορροφούν το ενδιαφέρον της ημέρας όπως και την προσοχή σας. Θα μπορούσατε να δώσετε σήμερα λύσεις δυναμικές, σχετικά με ότι σας απασχολεί σαν οικογένεια σε θέματα καθημερινότητας. Καλό θα ήταν όμως να μην αφήσετε αχαλίνωτο τον αυθορμητισμό σας γιατί θα μπορούσε να εμφανιστεί στους αγαπημένους ως επίθεση παρόλο που δεν έχετε καθόλου αυτή την πρόθεση.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα ευνοεί ιδιαίτερα την επικοινωνία σας με ανθρώπους του οικείου κοντινού σας περιβάλλοντος, τα αδέλφια σας ή ακόμη και τους γείτονες. Η παράδοση των ευχών, λόγω των ημερών που κυριαρχεί το πνεύμα των Χριστουγέννων και κυρίως το πνεύμα της συγχώρεσης, είναι εξαιρετικά δυνατή για να αφήσει πίσω της κάθε πιθανή κακή ανάμνηση. Η εσωτερική γαλήνη σάς είναι απαραίτητη για να ανακτήσετε την καλή σας διάθεση και κατά συνέπεια τις όμορφες στιγμές με το ταίρι σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η ανήσυχη σας φύση σάς δημιουργεί μια νευρικότητα που σας οδηγεί συνεχώς σε κίνηση φυσική ή σε αδιάκοπη ροή λόγου. Η πολυλογία σας σήμερα κρύβει μια νευρικότητα που θα μπορούσε να προέλθει από την ανασφάλεια που σας προκαλεί η μέρα. Τα οικονομικά θέματα θα μπορούσαν να αποτελούν μια πληγή σήμερα και μια πηγή ανησυχίας. Η πορεία της ημέρας όμως ίσως να σας αποκαλύψει λύσεις που ούτε καν φανταζόσασταν. Στα ερωτικά σας υπάρχει μια αυξανόμενη δράση που επιταχύνει τις καταστάσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Οι όμορφες στιγμές σάς ανήκουν σήμερα που η μέρα σάς φέρνει κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα μπορούσατε να δώσετε όλη σας την αγάπη στην οικογένειά σας με τη φροντίδα και τη ζεστή συναισθηματική σας αγκαλιά. Τα έξοδα λόγω των ημερών θα μπορούσαν για άλλη μια φορά να σας βγάλουν εκτός οικονομικού προϋπολογισμού, αλλά αυτό ακόμη δεν σας απασχολεί. Το ταίρι σας απολαμβάνει ιδιαίτερα την αγάπη σας σήμερα και σας την ανταποδίδει.

ΛΕΩΝ: Καθώς η αλλαγή του χρόνου πλησιάζει, πολλά είναι αυτά που σκέφτεστε, όπως και πολλά είναι τα σχέδια που καταστρώνετε για τον καινούριο χρόνο. Η οικογένεια έχει για εσάς μεγάλη σημασία και ακόμη και στο κλίμα του περιορισμού που βιώνουμε όλοι μας θα θέλατε πραγματικά να προσφέρετε τη φροντίδα σας στους αγαπημένους σας. Το ταίρι σας ίσως να μην νοιώθει τον ίδιο ενθουσιασμό με εσάς σήμερα, και καλό θα ήταν πριν από οποιοδήποτε σχέδιο να τσεκάρετε τις διαθέσεις του, διαφορετικά ίσως να απογοητευτείτε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα φέρνει στον νου σας αλλά και στο προσκήνιο της ζωής σας φίλους και ανθρώπους από το παρελθόν. Ίσως να νοσταλγείτε ακόμα τις όμορφες στιγμές και όλα αυτά που σας ένωναν κάποτε, αλλά καλό θα ήταν πριν σας παρασύρουν οι αναμνήσεις να κατανοήσετε πως ο χρόνος συνεχώς κλείνει κεφάλαια που δύσκολα μπορούν να ξανανοίξουν. Ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει ερωτικά, σήμερα ίσως να αισθανθεί απόρριψη με τις επιλογές σας.

ΖΥΓΟΣ: Ενδέχεται σήμερα να οδηγηθείτε σε κοινωνικές υπερβολές που έχουν μεγαλύτερη βάση στο συναίσθημα παρά στην λογική. Θα μπορούσε όλη αυτή η ανάγκη για κοινωνική συναναστροφή να οφείλεται στο μεγάλο κενό που νοιώθετε μέσα σας, και που οδηγεί μοιραία σε σπασμωδικές κινήσεις, καθώς φόβοι και ανασφάλειες έχουν την τάση να σάς αποδιοργανώνουν. Τα ερωτικά σας θα μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη έκβαση αν αντί να ασχολείστε με σχέσεις περιττές, και ίσως τοξικές, κατευθύνετε το ενδιαφέρον σας στον ερωτικό σας σύντροφο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η ανάγκη αλλά και ο στόχος της ημέρας είναι να είστε σήμερα σε επαφή και επικοινωνία με τους ανθρώπους που εμπιστεύεστε, αυτούς που συναντάτε καθημερινά και με την πάροδο των ετών έχετε αναπτύξει ειλικρινείς και σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς μαζί τους. Νοιάζεστε πραγματικά για αυτούς και εκείνοι έχουν βρει στο πρόσωπό σας έναν έμπιστο φίλο. Ίσως εκεί, στις καθημερινές συναναστροφές και στην αναζήτηση επικοινωνίας με ανθρώπους που εμπιστεύεστε, σας οδηγεί σήμερα ή αδιαφορία που εισπράττετε από το ταίρι σας, μα καλό θα ήταν πριν βγάλετε το όποιο συμπέρασμα να εξετάσετε καλύτερα όλα τα δεδομένα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σημερινή Τρίτη σας φέρνει σε επαφή με τις βαθύτερες ανάγκες και αξίες σας. Οι πρωτόγνωρες και δυσβάσταχτες για εσάς συνθήκες του περιορισμού των μετακινήσεων δυσκολεύουν την ανάγκη σας για ένα ενδεχόμενο ταξίδι που προφανώς θα επιλέγατε λόγω των εορταστικών ημερών. Η μέρα όμως σήμερα κρύβει έναν ερωτισμό που δεν σας αφήνει ασυγκίνητους και αν δεν μπορείτε να δείξετε την αγάπη σας στον σύντροφό σας με ένα εισιτήριο αεροπλάνου, σίγουρα μπορείτε σε κλίμα ζεστής θαλπωρής να του προσφέρετε την αγάπη και τη φροντίδα σας με διαφυγές σε ταξίδια νοητά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η μεγάλη ανάγκη σας να λειτουργούν όλα άψογα και σύμφωνα με τις κοινωνικές αξίες και πρωτόκολλα, στρέφουν για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον σας στις σχέσεις με τους ανθρώπους που σχετίζεστε σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Προφανώς, για σήμερα τουλάχιστον, λόγω της εύνοιας της ημέρας θα καταφέρετε να εναρμονίσετε τα θέλω σας με τις διαθέσεις των άλλων. Θα ήταν όμως χρήσιμο να κατανοήσετε πως αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει συνεχώς. Οι εποχές αλλάζουν τον πήχη των αξιών και οι άνθρωποι επίσης αρνούνται να ακολουθούν δυσβάσταχτα πρέπει. Το ταίρι σας θα ένοιωθε μεγαλύτερη ασφάλεια σήμερα αν του εκφράζατε ειλικρινά στις σκέψεις σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Τα θέματα της καθημερινότητας, της διαβίωσης και της εργασίας απορροφούν την ενέργειά σας σήμερα. Προφανώς οι ανακατατάξεις του τελευταίου διαστήματος σας ωθούν μέσα από κάποιους περιορισμούς να δείξετε μια προσοχή και μια περισσότερη ώριμη και άκρως λογική θέση στους σημαντικούς αυτούς τομείς της ζωής σας. Το ταίρι σας έχει να προτείνει κάποιες λύσεις σήμερα που, καλό θα ήταν να μην τις απορρίψετε πριν καν τις ακούσετε. Με μια δεύτερη σκέψη ίσως δείτε ότι έχουν μια άλλη βάση από μια άλλη προσέγγιση.

ΙΧΘΥΕΣ: Στον οίκο των ερωτικών σας στήνεται σήμερα η σκακιέρα του πλανητικού σκηνικού. Προφανώς τα παράπονα που συγκεντρώσατε το τελευταίο διάστημα από το ταίρι σας είναι πολλά, και αυτό σίγουρα σας δημιουργεί ένα δυσβάσταχτο συναίσθημα απογοήτευσης. Ίσως να αισθάνεστε ότι δύσκολα θα μπορούσε να ανατραπεί η δυσάρεστη πορεία στην οποία ήδη έχει οδηγηθεί η σχέση σας. Η σημερινή μέρα όμως σας επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη και καλό θα ήταν να μην βγάζετε τελεσίδικες αποφάσεις πριν ακούσετε την πρόταση του συντρόφου σας..

