Οικονομία

Wall Street: πάρτι… μετά την υπογραφή Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έγκριση του πακέτου βοήθειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, απογείωσε τους δείκτες του Χρηματιστηρίου.

Σε νέα ρεκόρ έκλεισαν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου στη Wall Street μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του πολυαναμενόμενου πακέτου της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας που αύξησε την αισιοδοξία για οικονομική ανάκαμψη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 204,1 μονάδων (+0,68%), στις 30.403,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε ενισχυμένος κατά 94,69 μονάδες (+0,74%), στις 12.899,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,3 μονάδων (+0,87%), στις 3.735,36 μονάδες.