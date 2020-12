Οικονομία

Κορονοϊός: νέο πακέτο στήριξης με εξατομικευμένα κριτήρια

Δρομολογείται «κούρεμα» για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1,2 και 3, αλλά δεν θα είναι οριζόντιο. Τι θα γίνει με την αποπληρωμή των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με ένα νέο πακέτο διευκολύνσεων για την αποπληρωμή των οφειλών που συσσωρεύτηκαν και εξακολουθούν να συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα «απαντήσει» η κυβέρνηση στο πρόβλημα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

Με το που θα αρχίσει να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ όσον αφορά το τέλος της πανδημίας, το οικονομικό επιτελείο θα παρουσιάσει έναν «οδικό χάρτη» με μέτρα άμεσης εφαρμογής αλλά και με ορίζοντα υλοποίησης 12μήνου. Το ζητούμενο είναι ο κάθε οφειλέτης να έχει μπροστά του ένα ξεκάθαρο τοπίο όσον αφορά τις λύσεις που θα του παρέχονται για να τακτοποιήσει όσες υποχρεώσεις έχουν συγκεντρωθεί, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Το «καλάθι» των παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, περισσότερες δόσεις για την αποπληρωμή των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία (από τις 12 ή 24 που έχουν ήδη ψηφιστεί με στόχο να ξεκινήσουν να καταβάλλονται από τον Απρίλιο και μετά), αλλά και «κούρεμα» των δανείων που δόθηκαν από την αρχή της πανδημίας μέσω των τριών πρώτων φάσεων της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Κεντρικός άξονας του νέου πακέτου μέτρων θα είναι η «εξατομίκευση» των μέτρων στήριξης.

Ούτε το «κούρεμα» της επιστρεπτέας προκαταβολής θα είναι οριζόντιο, ούτε οι ευκολίες αποπληρωμής των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Σε όλες τις παρεμβάσεις θα υπάρχουν κριτήρια, καθώς στόχος είναι να διευκολυνθούν αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, ειδικά μετά το δεύτερο lockdown. Η απώλεια εσόδων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το ύψος των οφειλών που έχουν συσσωρευτεί αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί η κάθε επιχείρηση θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για το περιεχόμενο των διευκολύνσεων που θα γίνουν σε κάθε οφειλέτη.

Αίτηση στην τράπεζα για τις δόσεις δανείου

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει ανακοινώσει διευκολύνσεις στο πακέτο των μέτρων στήριξης των δανειοληπτών παρατείνοντας μέχρι και το τέλος Μαρτίου του 2021 τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών. Ωστόσο, επειδή έχει μπει η προϋπόθεση η συνολική παραμονή ενός δανειολήπτη στο πρόγραμμα αναστολής πληρωμών να μην υπερβαίνει τους εννέα μήνες, εκτιμάται ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, ενώ εξακολουθούν να πλήττονται από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα, δεν θα μπορούν -έστω τυπικά- να παρατείνουν το πρόγραμμα αναστολής και μετά τις 31/12.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, σε αυτούς τους δανειολήπτες θα δοθεί η δυνατότητα σταδιακής επιστροφής στην κανονική δόση.

«Οι δανειολήπτες που οφείλουν να καταβάλουν από 1 Ιανουαρίου 2021 την κανονική, προ των αναστολών, δόση του δανείου τους και αποδεδειγμένα παρουσιάζουν προσωρινές δυσκολίες ρευστότητας, και ενώ, πριν την παρούσα κρίση, εξυπηρετούσαν με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις, θα δύνανται να αιτηθούν την ένταξή τους σε βραχυπρόθεσμο

πρόγραμμα σταδιακής επαναφοράς στην καταβολή της συμβατικής δόσης. Η αίτηση αυτή θα εξετάζεται από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των τραπεζών και εφόσον διαπιστώνεται προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας, θα εγκρίνεται η υπαγωγή στη συγκεκριμένη προσωρινή διευκόλυνση».

Αυτό το «παράθυρο» επιτρέπει στις τράπεζες να ζητήσουν πολύ μικρές πληρωμές για τους πρώτους μήνες του 2021 μέχρι να αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση στην αγορά.

Επίσης, είναι πιθανό να οδηγηθούμε σε περαιτέρω παράταση του προγράμματος αναστολών -δηλαδή και πέραν των 9 μηνών- ειδικά για τις περιπτώσεις δανειοληπτών που έμειναν χωρίς εισόδημα μέσα στην κρίσιμη περίοδο των εορτών. Ήδη, το θέμα απασχολεί τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών.