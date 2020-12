Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στην Αθήνα η πρώτη μεγάλη παρτίδα του εμβολίου

Η άφιξη δεκάδων χιλιάδων δόσεων, το χρονοδιάγραμμα παραλαβής και εμβολιασμού του πληθυσμού. Τα ραντεβού, οι αλλεργίες, οι μεταλλάξεις και η παραπληροφόρηση.

Ολοκληρώθηκε η παραλαβή των 83.850 δόσεων του εμβολίου κατά της covid-19 που έφτασε με ειδική πτήση λίγο μετά τις 8:30 στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Την πρώτη μεγάλη παρτίδα των εμβολίων κατά της Covid-19 των Pfizer/BioNTech παρέλαβε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιάς, o oποίος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, ωστόσο αποχωρώντας σημείωσε: «Συνεχίζουμε βάσει του επιχειρησιακού μας σχεδίου».

Στη συνέχεια, η πρώτη μεγάλη παρτίδα των εμβολίων θα κατανεμηθεί στα πέντε κεντρικά αποθηκευτικά σημεία και από εκεί θα γίνει η διανομή στα εμβολιαστικά κέντρα.

Εκτιμάται ότι ο γενικός εμβολιασμός των υγειονομικών θα ξεκινήσει στις 4 Ιανουαρίου, θα ολοκληρωθεί στις 20, όταν και θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του πληθυσμού.

Χρονοδιάγραμμα παραλαβής δόσεων εμβολίων

Στο χρονοδιάγραμμα παραλαβής των εμβολίων αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ειδικότερα, αύριο , 29 Δεκεμβρίου, η Ελλάδα θα παραλάβει την πρώτη μεγάλη παρτίδα των Pfizer-BioNTech, 83.850 δόσεων που θα κατανεμηθεί στα πέντε κεντρικά αποθηκευτικά σημεία και από εκεί θα γίνει η διανομή στα εμβολιαστικά κέντρα. Έρχεται να προστεθεί στις 9.750 δόσεις που παραλάβαμε στις 26 Δεκεμβρίου, «όσες παρέλαβαν και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ ανεξαρτήτου πληθυσμού κάθε χώρας».

Ανά εβδομάδα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες παραδόσεις των εμβολίων των Pfizer-BioNTech που αντιστοιχούν στον πληθυσμό μας και με βάση την κεντρική ευρωπαϊκή συμφωνία, θα μας παραδοθούν, έως το τέλος Ιανουαρίου, 419.250 δόσεις και άλλες 333.450 δόσεις έως τέλος Φεβρουαρίου.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε παραλάβει μόνο από Pfizer-BioNTech 1.255.800 δόσεις και αυτός ο αριθμός είναι πιθανόν να αυξηθεί αν καταλήξει η ΕΕ σε συμφωνία για επιπλέον 100.000.000 δόσεις.

Στις δόσεις αυτές, θα προστεθούν οι παραδόσεις της Moderna , που αναμένεται έγκριση από τον ΕΜΑ στις 6 Ιανουάριου και αφορούν 240.000 για το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Σε αυτές θα προστεθούν και οι παραδόσεις της εταιρίας AstraZeneca, και αφού λάβει έγκριση από τον ΕΜΑ, 500.000 δόσεις μέχρι τέλος Ιανουαρίου, 800.000 το Φεβρουάριο, 1,5 εκατ. το Μάρτιο και 2,2, εκατ. τον Απρίλιο. Επίσης σε αυτές, μετά τις εγκρίσεις, θα προστεθούν και οι παραδόσεις από τρεις ακόμα εταιρίες.

Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών

Συνεχίζονται οι εμβολιασμού των υγειονομικών που ξεκίνησαν χθες, στα πέντε Νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής «Ευαγγελισμό», «Σωτηρία», «Αττικόν», «Θριάσιο» και «Ασκληπιείο» Βούλας και μέχρι τις 4 το απόγευμα είχαν εμβολιαστεί 471 άτομα. Αναφέρθηκε ένα περιστατικό μη σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς.

Covid-19: Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί σε 4 Νοσοκομεία της Περιφέρειας

Αύριο, 29 Δεκεμβρίου, ξεκινούν οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19 των υγειονομικών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Πατρών, Λάρισας και Ιωαννίνων.

Στις 4 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο γενικός εμβολιασμός των υγειονομικών και έως 20 Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού των υγειονομικών, των οίκων ευγηρίας, των μονάδων χρόνιας φροντίδας και των κέντρων αποκατάστασης.

Εκτιμάται, όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, ότι στις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του πληθυσμού σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Τα κριτήρια προτεραιοποίησης

Η κ. Θεοδωρίδου επανέλαβε τα κριτήρια προτεραιοποίησης, για τον τρόπο εμβολιασμού, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία αυθαιρεσίας», η διαδικασία έχει στηριχθεί στα τεκμηριωμένα δεδομένα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, διεθνών οργανισμών και σε κανόνες βιοηθικής.

Αυξημένος κίνδυνος από νόηση είναι το πρώτο κριτήριο. Και όπως έχει διαπιστωθεί η μεγάλη ηλικία αποτελεί τον υπ΄ αριθμόν ένα κίνδυνο για βαριά νόσηση, είπε η καθηγήτρια.

Το δεύτερο κριτήριο είναι ο αυξημένος κίνδυνος, λόγω έκθεσης στον ιό και η κύρια ομάδα που κινδυνεύει σοβαρά είναι οι υγειονομικοί. «Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ευρεία αποδοχή του εμβολίου από τους υγειονομικούς».

Το τρίτο κριτήριο είναι η διασφάλιση της φροντίδας και της νοσηλείας ατόμων ευάλωτων.

Το τελευταίο κριτήριο αφορά ολιγομελή ομάδα 50 ατόμων που σχετίζεται με την λειτουργία του κράτους.

Σε αυτή την προτεραιοποίηση δεν περιλαμβάνονται άτομα κάτω των 18 ετών. Δεν υπάρχουν μελέτες και ευτυχώς η νόσηση σε αυτές τις ηλικίες είναι ήπια, σπάνια έχει μία σοβαρότητα, τόνισε η κ. Θεοδωρίδου.

Οι τρόποι για να κλείσει ο πολίτης ραντεβού για το εμβόλιο

Η πλατφόρμα για να κλείσει ο πολίτης ραντεβού θα ανοίξει μια βδομάδα νωρίτερα από τις 20 Ιανουαρίου που θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, υπενθύμισε τους τρόπους για να κλείσει κάποιος ραντεβού. Εάν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση θα του έρχεται αυτόματα το μήνυμα (εάν ανήκει στις ομάδες προτεραιοποίσης) για το ραντεβού του. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της πλατφόρμας embolio.gov.gr που με το ΑΜΚΑ θα μπορεί ο πολίτης όταν ανοίξουν τα ραντεβού να δει εάν ανήκει στις ομάδες που εμβολιάζονται και αν ναι τότε θα μπορεί να κλείνει ραντεβού. Επίσης ραντεβού θα μπορούν να κλείσουν στα φαρμακεία και στα ΚΕΠ.

«Η διαδικασία θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν μπορεί να παρακάμψει την προτεραιοποίση, να εμβολιαστεί από το παράθυρο», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι «έχουν αναπτυχτεί δικλείδες ασφαλείας και έχει ενεργοποιηθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τον παραπάνω έλεγχο της διαδικασίας».

Ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, οι πολίτες που θα εμβολιάζονται με την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για δική τους αποκλειστικά χρήση, και θα περιέχει τις βασικές πληροφορίες , πότε έγινε ο εμβολιασμός και το είδος του εμβολίου.

Αλλεργίες

Όπως είπε η καθηγήτρια, με τον εμβολιασμό έρχονται στην επιφάνεια κάποιοι προβληματισμοί και καμιά φορά και εσφαλμένες εντυπώσεις για ορισμένα θέματα.

Ειδικότερα αναφερόμενη στις αλλεργίες , είπε, ότι σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχων Λοιμώξεων και την Αλλεργιολογική και Ανοσολογική Εταιρία της χώρας μας οι αλλεργίες από τα εμβόλια είναι εξαιρετικά σπάνιες. Είναι 1,3 περιπτώσεις σε ένα εκατομμύριο δόσεις. Όπως και οι συνηθισμένες αλλεργίες (τρόφιμα, φάρμακα, σκόνη, τοξικές ουσίες, τσιμπήματα σφήκας ή μέλισσας) αυτές οι αλλεργικές αντιδράσεις δεν αποτελούν αντένδειξη για τον εμβολιασμό. Επανέλαβε ότι μέσα στο σχεδιασμό υπάρχει στο εμβολιαστικό κέντρο προετοιμασία για την άμεση αντιμετώπιση όποιας αλλεργικής αντίδρασης. Μόνο αναφυλακτικές αντιδράσεις σοβαρές μπορεί να χρειαστεί η γνώμη του γιατρού του.

Μεταλλάξεις του ιού

Όπως είπε η κ. Θεοδωρίδου, ο κορονοϊός έχει επιδείξει μεταλλάξεις. Είναι μία φυσιολογική εξέλιξη που μπορεί να καταλήξουν και σε μια μεταβολή των χαρακτηριστικών του. Η επιστήμη παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη, αλλά μέχρι σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν στον ιό, και μάλιστα είναι πιο αργές συγκριτικά με τον ιό της γρίπης δεν αποτελούν μεγάλη μεταβολή στην σοβαρότητα της νόσου ή ανάγκη τροποποίησης του εμβολίου. Παραμένει και αποτελεσματικό και ασφαλές, τόνισε.

Ο ιός της παραπληροφόρησης

«Οφείλουμε να σταματάμε την μετάδοση του ιού τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, υπάρχει όμως ένας ιός εξαιρετικά μεταδοτικός και επικίνδυνος για τον οποίο δεν υπάρχει μάλιστα και εμβόλιο και αυτός είναι ο ιός της παραπληροφόρησης», είπε η καθηγήτρια. Τόνισε ότι η διασπορά ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων υποτιμούν την νοημοσύνη όλων, και «είμαστε εδώ για να αντιτάξουμε στις φαιδρές τις περισσότερες φορές αιτιάσεις για τα εμβόλια την επιστημονική τεκμηριωμένη γνώση. Μόνο έτσι μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση».

Τέλος, η κ. Θεοδωρίδου υπογράμμισε ότι το εμβόλιο θα αποτελέσει την ασπίδα μας κατά του ιού και το κύριο όπλο για να ξεφύγουμε από την πανδημία που έχει ανατρέψει την καθημερινή μας ζωή και ο κ. Θεμιστοκλέους υπενθύμισε ότι ευθύνη μας είναι να τηρήσουμε ευλαβικά τα μέτρα ατομικής προστασίας μέχρι να εμβολιαστούμε όλοι έτσι ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού.