Υγεία - Περιβάλλον

Η απάντηση νοσηλεύτριας για το φυσιολογικό ορό στο εμβόλιο μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η νοσηλεύτρια Ελένη Πετράκα έδωσε απαντήσεις σε όσους αμφισβητούν τη διαδικασία εμβολιασμού, διαλύοντας όποιους μύθους.

Τα αυτονόητα ανέλυσε η αντιπρόεδρος του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Μεταξά, Ελένη Πετράκα, απαντώντας μέσω του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» σε όσους αμφισβητούν τη διαδικασία εμβολιασμού.

Όπως εξήγησε η νοσηλεύτρια, είναι απαραίτητη η διάλυση του συγκεκριμένου εμβολίου και ο διαλύτης είναι ο φυσιολογικός ορός.

«Μετά τη διάλυσή του, γίνεται δόσεις για πέντε ανθρώπους», συμπλήρωσε.

«Φτάσαμε να αναλύουμε το βασικό τρόπο εργασίας μας, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες», είπε η ίδια, υπογραμμίζοντας ότι τόσα χρόνια κανείς δεν ασχολήθηκε με τον τρόπο που δίνονται τα φάρμακα στα νοσοκομεία.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν γίνεται διαχωρισμός στους ασθενείς, με αφορμή τον εμβολιασμό του Πρωθυπουργού, ξεκαθάρισε ότι, «ο τρόπος αποστείρωσης και αντισηψίας είναι ένας και δεν αλλάζει» και τόνισε πως «η νοσηλευτική δεν αντιμετωπίζει τον ασθενή ούτε σε ομάδες ποδοσφαίρου, ούτε σε κόμματα».

Η Ε.Πέτρακα επεσήμανε ότι, «υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης» και κάλεσε τον καθένα να το κάνει «με αγάπη» για τον τομέα του.

«Δεν πρέπει να χαθεί ο κόσμος στην παραπληροφόρηση», είπε σχετικά.